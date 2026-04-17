Vox estudia denunciar el intento de "boicot" del mitin con Abascal en Granada

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, ha anunciado este viernes que el partido estudiará denunciar los disturbios que se produjeron ayer en Granada cuando un grupo de manifestantes "antifascistas" protestó en contra de un acto de Vox, con la presencia del líder nacional, Santiago Abascal, en la plaza de Las Pasiegas en el centro de la ciudad, y que incluso ha supuesto la detención de una persona.

"Vamos a estudiar, evidentemente, las acciones, pero lo primero que hay que denunciar, es cómo Marlaska y su delegado del Gobierno no garantizan la seguridad de los andaluces que estaban allí", ha manifestado Manuel Gavira, en declaraciones a los medios de comunicación en Marbella, en referencia al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al delegado del Gobierno central en Andalucía, Pedro Fernández.

"Ayer nos trataron de callar, de silenciar, de amedrentar. Ayer Marlaska y su delegado del Gobierno pusieron en riesgo a los andaluces en Granada", ha insistido Gavira, quien ha querido dejar claro que "no van a conseguir su objetivo. Ni nos van a callar, ni nos van a silenciar, ni nos van a amedrentar".

A la pregunta sobre si desde el partido van a tomar algún tipo de medidas en sus próximos mítines para evitar este tipo de incidencias, Gavira ha explicado que lo que desde Vox van a hacer es "denunciar lo ocurrido y revisar todos lo vídeos".

"No puede ser que a 20 metros del micro donde nos dirigíamos a más de 2.000 andaluces que estaban allí para escucharnos hubiese una turba de extrema izquierda queriendo boicotear el acto. Y, sobre todo, además estaban poniendo en peligro la vida de ancianos, de niños y de familias que estaban allí para escucharnos", ha sentenciado.

"Pero lo cierto es que nos lanzaron objetos, nos tiraron pelotas de pintura e incluso todo el mundo ha visto las imágenes de la compañera María Ruiz, diputada nacional llena de pintura", ha apuntado Gavira.