Starmer enfrenta nuevas peticiones de dimisión por el polémico nombramiento de Mandelson como embajador

Varios líderes políticos de Reino Unido han pedido al primer ministro británico, Keir Starmer, que dimita después de que saliera a luz que el que fuese embajador en Estados Unidos, ahora investigado por el caso Epstein, Peter Mandelson, fue autorizado para el cargo por el Ministerio de Exteriores, aún habiendo suspendido una autorización sobre sus antecedentes personales, financieros y profesionales.

Kemi Badenoch, líder del Partido Conservador y líder de la oposición, ha indicado que es "absurdo" que Starmer, que se ha desmarcado del caso, se haya enterado el pasado jueves de que Mandelson no tenía autorización y ha pedido al dirigente laborista que dimita. "Si el primer ministro no sabe lo que está ocurriendo en su propia oficina, no debería estar al mando de nuestro país. Debería irse", ha expresado Badenoch en sus redes sociales.

Aparte de la dirigente 'tory', el lider del ultraderechista Reform, Nigel Farage, también ha pedido la marcha de Starmer y ha expresado que la destitución de altos cargos de Exteriores "ha sido un sacrificio" para salvar al primer ministro, en declaraciones a la cadena de radio LBC.

Del mismo modo, el líder del partido Liberal Demócrata, Ed Davey, se ha sumado a las peticiones y recalcado que si Starmer mintió sobre el veto de Exteriores a Mandelson "tiene que irse". "El Laborismo prometió limpiar la política y ahora están siendo igual de malos que los conservadores", ha afeado en un mensaje en redes sociales.

Por su lado el ministro principal de Escocia, John Swinney, ha pedido la salida de Starmer tras incidir en que no tiene por qué dudar de la versión dada por el primer ministro británico pero recalcar que los hechos pusieron de manifiesto "un nivel de incompetencia asombroso". "No se puede tener a alguien incompetente como primer ministro, así que creo que el primer ministro tiene que dimitir", ha señalado en declaraciones a la cadena BBC.

Starmer, que se encuentra este viernes en París para reunirse con el presidente galo, Emmanuel Macron, se ha desmarcado del caso y ha confiado en su jefe de Gabinete, Darren Jones, la posición del Gobierno. Jones ha afirmado que el primer ministro se encuentra "furioso" con Exteriores por no haberle informado directamente sobre Mandelson, y "ha suspendido la potestad del Ministerio para autorizar las credenciales de seguridad", según ha aclarado Jones en una entrevista con Sky News.

Las críticas a Starmer también llegan desde dentro del propio laborismo después de que la parlamentaria Diane Abbott haya dicho "no creer que Starmer no supiese nada" sobre el escándalo con el nombramiento de Mandelson.

CESE DE ALTOS CARGOS DE EXTERIORES DESPUÉS DE LAS REVELACIONES SOBRE LAS CREDENCIALES DE MANDELSON

Por su lado, el Gobierno británico ha tomado medidas tras la nueva polémica respecto al exembajador y ha despedido a un alto cargo de la cartera de Exteriores, Oliver Robbins, junto a otros mandatarios involucrados en el caso, han informado medios británicos.

Según diversas fuentes citadas por 'The Guardian', la autorización a Mandelson fue denegada en enero de 2025 tras un exhaustivo proceso de investigación llevado a cabo por una división de la oficina del gabinete que evalúa la idoneidad del candidato en virtud de varios parámetros, como el historial laboral, los antecedentes penales o sus conexiones con actores extranjeros.

Starmer ya había anunciado para entonces que Mandelson iba a ser designado como embajador en Washington por lo que, según fuentes del diario, el Ministerio de Exteriores anuló la decisión de que no contaba con este visto bueno y le otorgó la autorización pese a no contar con ella en un primer momento.