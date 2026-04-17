Osmo Pocket 4 de DJI permite la grabación 4K a 240fps y la captura de imágenes más nítidas en condiciones de poca luz

DJI ha anunciado la nueva cámara de bolsillo Osmo Pocket 4 que, con su sensor CMOS de una pulgada, permite la grabación a 4K y 240fps y la captura de imágenes más nítidas en condiciones de poca luz.

Osmo Pocket 4 mejora las capacidades de imagen de su predecesora para ofrecer fotografías naturales y nítidas en situaciones con poca luz o a contraluz y con mayor contraste gracias al sensor CMOS de una pulgada, la apertura f/2.0, a los 14 pasos de rango dinámico y el perfil de color D-Log de 10 bits

La nueva cámara incluye un botón del zoom que pemite cambiar entre zoom sin pérdida de uno y dos aumentos con un solo toque, y permite grabar metraje en calidad Ultra HD en cámara lenta en 4K/240 fps.

Osmo Pocket 4 utiliza un sistema de estabilización de tres ejes que mantiene estable y de alta calidad la imagen para grabar 'vblogs' y hacer 'streaming' en directo, aunque también cuenta con diversos modos de estabilizador para introducir movimientos de cámara.

Incorpora, asimismo, nuevas capacidades de seguimiento inteligente con ActiveTrack 7.0, que permite seguir objetos incluso con zoom de cuatro aumentos, y distintos modos de seguimiento, como 'Seguimiento de Spotlight' y 'Encuadre dinámico', capturar tomas cinematográficas.

Además de enfoque automático inteligente, la cámara permite fijar el enfoque en un objetivo seleccionado para seguirlo. El objetivo puede cambiarse con un toque de pantalla, e incluso se puede usar la función 'Prioridad de objetivo registrado' para dar prioridad al enfoque en un objetivo previamente registrado.

Osmo Pocket 4 integra una matriz de micrófonos para grabar voces y sonido ambiental, y admite la conexión con transmisores DJI Mic. Ofrece, además, una autonomía de hasta 240 horas de grabación en 1080p/24 fps.

La nueva cámara de DJI se vende en combos con accesorios, con un precio que parte de los 479 euros. Está disponible para reserva en store.dji.com y en distribuidores autorizados, y la venta oficial con envío comenzará el 22 de abril.