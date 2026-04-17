Novak Djokovic no jugará el Mutua Madrid Open

El tenista serbio Novak Djokovic no participará en la próxima edición del Mutua Madrid Open, cuarto ATP Masters 1.000 de la temporada y que se disputará del 22 de abril al 3 de mayo, y se centrará en recuperarse para el segundo 'Grand Slam' del curso, Roland Garros.

"Madrid, lamentablemente no podré competir en el Mutua Madrid Open este año. Estoy continuando mi recuperación para volver pronto. ¡Hasta pronto!", confirmó este viernes el 24 veces ganador de un 'grande', ganador en tres ocasiones en Madrid (2011, 2016 y 2019), en la red social X.

El actual número cuatro del mundo, de 38 años y que el jueves sorprendía a todos como espectador del partido de Euroliga entre el Real Madrid y el Estrella Roja en el Movistar Arena, no juega desde el pasado 12 de marzo, cuando cayó en octavos de final del torneo de Indian Wells (Estados Unidos) ante el británico Jack Draper (4-6, 6-4, 7-6(5)).

Posteriormente, se perdió también los dos siguientes Masters 1.000, Miami y Montecarlo. Así, el estreno este año en tierra batida del balcánico, siempre que se recupere de sus problemas físicos, podría ser directamente en el primer 'grande', Roland Garros, que se celebrará entre el 18 de mayo y el 7 de junio.