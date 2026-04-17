Mikel Oyarzabal: "Es positivo que se te muevan las tripas cuando llegas a momentos como éste"

El futbolista español Mikel Oyarzabal, delantero de la Real Sociedad, ha dicho que "es positivo que se te muevan las tripas cuando llegas" a una final, en la víspera de que su equipo se dispute en el Estadio de La Cartuja (Sevilla) contra el Atlético de Madrid el título de la Copa del Rey Mapfre 2025-26.

"Estoy nervioso, no os voy a engañar. Creo que es bueno, creo que es positivo que se te muevan las tripas cuando llegas a momentos como éste. Creo que dice que sigues teniendo ilusión, que sigues vivo, que sigues queriendo conseguir cosas. Y tocará echarlos entre hoy a la noche y mañana por la mañana afuera, que solamente ayuden y que no resten", comentó Oyarzabal este viernes en rueda de prensa desde La Cartuja.

"Tuvimos la suerte de estar aquí hace cinco años, aunque de manera distinta. Y volver a estar aquí hoy con todos ellos, con toda nuestra familia, con todos nuestros amigos, con toda la afición que nos va a apoyar, pues es un motivo de orgullo y de felicidad", añadió Oyarzabal.

"Llegamos bien, igual que todo el mundo te diría en una final. Pero de verdad creo que puede ser nuestro día, que nos pueden salir las cosas bien y que sobre todo creemos en ello. Luego veremos lo que pasa y mañana estaremos hablando de una u otra cosa, pero ahora mismo confianza plena, seguridad y tranquilidad en lo que tenemos", subrayó el capitán.

"Oportunidades como ésta no sabemos cuándo se van a poder repetir, que vamos a pelear siempre porque no sea la última, pero que disfruten mucho del día, de todo lo que rodea la final y que vamos a dar todo lo que esté en nuestras manos para que se puedan llevar el premio gordo", agregó.

Luego abogó por "intentar transmitirles tranquilidad, confianza y seguridad" a sus compañeros más jóvenes. "Lo que hay que hacer en el campo es lo que la gran mayoría llevamos haciendo desde que tenemos cuatro o cinco años, que es jugar al fútbol y no pensar. Y cuando haces eso, creo que vas a estar más cerca de que las cosas salgan bien. Nerviosismo o no nerviosismo, creo que muchas veces quizás los que más años llevamos, y puede ser mi caso que estemos casi más nerviosos que los jóvenes, ese punto de inconsciencia que puedes tener cuando eres joven creo que te puede ayudar en ciertos momentos", argumentó.

"Estamos ante la oportunidad de volver a ganar un título para muchos de los que estamos aquí con el club de nuestras vidas, con el club del que llevamos formando desde que somos pequeños. Es un sueño estar aquí, es una alegría inmensa el poder estar aquí con la gente, ya que tuvimos la circunstancia de lo que pasó hace unos años. Con muchas ganas, con ilusión y con confianza de que puede salir bien", recalcó Oyarzabal.

"Para los que somos de la Real de toda la vida, para los que desde pequeños hemos sido seguidores de la Real y para los que llevamos más de la mitad de nuestras vidas casi dentro de lo que es la dinámica de la Real Sociedad, vivir días como estos es un sueño", reconoció.

"Poder estar aquí con compañeros con los que llevas compartiendo vestuario desde los 14 o 15 años es algo que pocas veces se vive y que ese sentimiento te puede ayudar en muchos momentos", ahondó Oyarzabal en su buen estado de ánimo el día previo a jugar la final.

"Pienso en llegar de la mejor manera, en qué puedo hacer en cada momento para estar lo mejor posible yo y para ayudar a los chavales que quizás no hayan tenido tantas experiencias como ésta. Llegar de la mejor manera posible e intentar hacer todo lo que esté en mis manos para que estemos un poquito más cerca de conseguir ganar", aseguró.

No en vano, en 2021 él dio el título a la Real en su última final de Copa. "No pienso en marcar el gol, no pienso en lo que pasó, pienso en que mañana cuando acabe el partido podamos estar hablando de a quien le toque. Todos tenemos esa mentalidad, todos los jugadores pensamos en el colectivo y creo que eso es importante y nos va a acercar más a la victoria que pensar en lo individual", opinó al respecto.

Además, elogió a su entrenador, Pellegrino Matarazzo. "Le debemos mucho porque es verdad que desde su llegada las cosas han cambiado mucho. Obviamente no hace falta decirle lo agradecidos que estamos de cómo nos ha cambiado, pero creo que es día también para acordarse de Sergio [Francisco], para acordarse de Ansotegi en su poco tiempo que estuvo porque los dos han tenido impacto en que hoy estemos aquí", dijo.

Avisó de que "habrá que hacer bien 1.000 cosas" ante el Atlético. "Cuando se den las circunstancias, veremos lo que hay que hacer mejor y peor porque ahora hablarlo y decirlo vale de poco si mañana no lo cumples. Veremos cuando empiece el partido, cuando se vean los equipos, cuando veas en cada momento lo que toca hacer dependiendo del rival. Creo que es más importante centrarnos en llegar en la mejor manera, en que todo el mundo esté disponible, que todo el mundo esté preparado para lo que le toque y mañana ser un poco mejor que ellos", auguró.

"Hay un factor importantísimo, que es la gente que va a estar aquí con nosotros, que se va a vivir de manera distinta y creo que eso nos va a ayudar. Ya veremos si el resultado es el mismo, ojalá que sí. La gente que esté con nosotros nos va a servir de ayuda, nos va a servir para darnos ese plus que nos faltó aquel día y ojalá podamos celebrar", deseó.

"Toda la semana hemos estado a lo nuestro, sin importar lo que digan, lo que hagan o lo que piensen más que lo que nosotros seamos. Creo que va a tratarse más de que nosotros estemos mejor o peor, de que seamos mejor o peor que el rival, más que lo que haga o como llegue uno u otro equipo", concluyó Oyarzabal en su conferencia desde el estadio andaluz.