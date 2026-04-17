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Makoke, tras su juicio con Kiko Matamoros: "No entro en prisión, de eso se trataba"

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Después de algo más de dos horas, Makoke ha abandonado la Audiencia Provincial de Madrid visiblemente satisfecha por cómo se ha desarrollado el juicio en el que Kiko Matamoros y ella estaban acusados de un presunto delito de ocultación de bienes entre 2009 y 2014 para no pagar una deuda de más de un millón de euros a Hacienda por el que la Fiscalía solicitaba 4 años de prisión para la colaboradora, y 5 para su exmarido.

Acompañada por su hijo Javier Tudela, y seguida muy de cerca por su prometido Gonzalo García -que ha querido estar a su lado en un día tan complicado- la modelo ha reconocido estar "contenta de que por fin se haya acabado".

Ha trascendido que en su comparecencia ante el juez, Makoke no pudo contener las lágrimas y rompía a llorar. "Porque no es agradable, no estoy acostumbrada a estar en un banquillo la verdad" ha explicado, revelando que durante el juicio ni siquiera ha saludado a Kiko: "No le he visto la cara porque le tenía al lado y no le he mirado".

Y aunque no ha querido dar detalles sobre el juicio apuntando que "son temas procesales y yo tampoco entiendo mucho" -"poco a poco os iréis enterando y ya está, hay que ser paciente" ha añadido entre risas Tudela- sí ha mostrado su alivio porque la Fiscalía haya reducido la pena de prisión de 4 años a 1 año y 9 meses, lo que implica que en ningún caso entrará en la cárcel al no tener antecedentes penales: "Evidentemente no entro en prisión. Tranquilidad por supuesto que sí" ha confesado con una sonrisa.

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