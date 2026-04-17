Makoke, tras su juicio con Kiko Matamoros: "No entro en prisión, de eso se trataba"

Después de algo más de dos horas, Makoke ha abandonado la Audiencia Provincial de Madrid visiblemente satisfecha por cómo se ha desarrollado el juicio en el que Kiko Matamoros y ella estaban acusados de un presunto delito de ocultación de bienes entre 2009 y 2014 para no pagar una deuda de más de un millón de euros a Hacienda por el que la Fiscalía solicitaba 4 años de prisión para la colaboradora, y 5 para su exmarido.

Acompañada por su hijo Javier Tudela, y seguida muy de cerca por su prometido Gonzalo García -que ha querido estar a su lado en un día tan complicado- la modelo ha reconocido estar "contenta de que por fin se haya acabado".

Ha trascendido que en su comparecencia ante el juez, Makoke no pudo contener las lágrimas y rompía a llorar. "Porque no es agradable, no estoy acostumbrada a estar en un banquillo la verdad" ha explicado, revelando que durante el juicio ni siquiera ha saludado a Kiko: "No le he visto la cara porque le tenía al lado y no le he mirado".

Y aunque no ha querido dar detalles sobre el juicio apuntando que "son temas procesales y yo tampoco entiendo mucho" -"poco a poco os iréis enterando y ya está, hay que ser paciente" ha añadido entre risas Tudela- sí ha mostrado su alivio porque la Fiscalía haya reducido la pena de prisión de 4 años a 1 año y 9 meses, lo que implica que en ningún caso entrará en la cárcel al no tener antecedentes penales: "Evidentemente no entro en prisión. Tranquilidad por supuesto que sí" ha confesado con una sonrisa.