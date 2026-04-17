Insur nombra a Fátima Sáez del Cano como nueva directora general a partir de mayo

Inmobiliaria del Sur (Insur) ha anunciado la incorporación de Fátima Sáez del Cano como nueva directora general de la compañía a partir del próximo mes de mayo, en sustitución de Francisco Pumar, que asumirá ahora la presidencia del grupo, según ha informado este viernes el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Este nombramiento se efectúa en el marco de los acuerdos de sucesión en la presidencia ejecutiva adoptados por la junta general y el consejo de administración y coincide con el inicio del plan estratégico 2026-2030 de la empresa.

Insur ha destacado la trayectoria profesional en funciones de alta dirección dentro del sector inmobiliario, tanto en el ámbito nacional como internacional, de su nueva directora general.

"A lo largo de su carrera ha ocupado posiciones de responsabilidad en áreas de promoción, inversión y gestión de activos inmobiliarios, con experiencia en distintos segmentos del sector", ha señalado Insur, que ha añadido que su incorporación tiene como objetivo reforzar la capacidad del grupo para la ejecución de sus objetivos estratégicos.

FRANCISCO PUMAR, NUEVO PRESIDENTE

La junta general de accionistas de Insur, celebrada en Sevilla este pasado jueves, ratificó la sucesión de la presidencia ejecutiva en la figura de Francisco Pumar, hasta la fecha director general de la compañía.

Los accionistas respaldaron por unanimidad la propuesta del consejo de administración para ejecutar el traspaso de la presidencia de Ricardo Pumar tras 20 años al frente de la compañía.

DIVIDENDO COMPLEMENTARIO EL PRÓXIMO 1 DE JULIO

Grupo Insur cerró el año 2025 con el beneficio neto más alto de su historia, 39,3 millones, con un aumento del 60% con respecto al año anterior. Su cifra de negocio fue de 238,6 millones de euros y su resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 48,2 millones de euros, con incrementos del 28,4% y del 49,2%, respectivamente.

Gracias a este desempeño, la junta general de accionistas aprobó este jueves las cuentas de la compañía, el informe de gestión y el pago de un dividendo por acción de 0,74 euros.

En concreto, tras el dividendo a cuenta de 0,35 euros por título que fue abonado el pasado mes de enero, la junta ha aprobado el pago, el próximo 1 de julio, de un dividendo complementario de 0,39 euros por acción, al que destinará algo más de 7,2 millones de euros.

En la presentación del nuevo Plan Estratégico 2026-2030 ante los accionistas, Francisco Pumar desgranó las palancas de crecimiento claves para hacer de Grupo Insur una compañía más rentable, eficiente, competitiva y sostenible.

"Partimos de unos cimientos sólidos, no estamos proyectando un plan sobre expectativas sino sobre una base contrastada; nuestro objetivo es convertirnos en referente nacional de sector con un modelo de gestión diferente y poniendo el objetivo principal en la satisfacción del cliente", subrayó.

Para el nuevo presidente de Insur, existen grandes oportunidades en el sector tanto en el mercado residencial como en el terciario y de actividad patrimonial.

"Nos embarcamos en este plan como mucho trabajo avanzado, lo que nos va a permitir reducir unos de los principales riesgos de cualquier plan: el riesgo de ejecución. Nuestro enfoque se apoya en la diversificación de los negocios, la coinversión, la disciplina en la asignación de capital, la tecnología, la innovación y la industrialización", concluyó Pumar.

Además, la junta acordó reducir el número de miembros de su consejo de administración a doce integrantes, tras los ceses por dimisión de Salvador Granell Balén y Guillermo Pumar Ortiz, y la caducidad del cargo de Antonio Román Lozano.

Insur ha designado a María Teresa Pumar López y Leopoldo Parias Mora-Figueroa como nuevos consejeros y ha ratificado la reelección de Luis Alarcón de Francisco, Alberto de Hoyos-Limón Pumar y Brita Hektoen Wergeland.