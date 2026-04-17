Felipe VI se reúne con el presidente sudafricano, quien participará en el foro progresista

Madrid, 17 abr (EFE).- El rey Felipe VI recibió este viernes al presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, con quien mantuvo una reunión, antes de que éste participe el fin de semana en Barcelona en el foro Global Progressive Mobilisation, que reunirá a más de cien partidos progresistas del mundo.

Felipe VI ofreció a Ramaphosa un almuerzo en el Palacio de la Zarzuela, su residencia oficial, tras celebrarse la reunión a la que asistieron también por parte española el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el embajador de España en la República de Sudáfrica, José Manuel Pascual.

Acompañaron al presidente sudafricano su ministro de Relaciones Internacionales y Cooperación, Ronald Lamola, y la embajadora de la República de Sudáfrica en España, Sankie D. Mthembie-Mahanyele.

Cyril Ramaphosa, investido en junio de 2024 como presidente de Sudáfrica para un segundo mandato de cinco años, emprendió el pasado miércoles un viaje de trabajo a España, durante el que además de a Madrid acudirá a Barcelona a la Global Progressive Mobilisation.

Durante este fin de semana se desarrollarán en Barcelona cumbres institucionales y un foro de partidos que reunirán a líderes progresistas de todo el mundo para unir fuerzas e intentar parar la ola de extremismo y populismo que consideran un riesgo real para las democracias.

Mañana, sábado, se celebrará la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, con presencia de una docena de jefes de Estado o de Gobierno, entre ellas la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, además del foro Global Progressive Mobilisation, que reunirá a más de cien partidos progresistas del mundo y a más de 3.000 personas, incluidos los líderes asistentes a los dos eventos anteriores. EFE

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