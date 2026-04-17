Estructura social de Gaza cambió por la guerra, que causó muerte de 38.000 mujeres y niñas

Ginebra, 17 abr (EFE).- El conflicto armado en Gaza ha transformado la estructura social en este territorio palestino, donde decenas de miles de hogares ahora están encabezados por mujeres que han perdido a sus parejas y que deben sostener a sus familias sin ingresos ni acceso a los servicios más elementales, dijo hoy Naciones Unidas.

Más de 38.000 mujeres y niñas han muerto en Gaza entre octubre de 2023 y diciembre de 2025 como consecuencia de los bombardeos aéreos y las operaciones terrestres israelíes, señaló este viernes la agencia especializada ONU Mujeres.

Esa cifra está compuesta por 22.000 mujeres y 16.000 niñas, lo que significa que se produjeron al menos 47 muertes diarias en ambos grupos, una proporción muy superior a conflictos previos en el enclave ocupado.

Además cerca de 11.000 mujeres y niñas han sufrido heridas graves que les han provocado discapacidades permanentes.

"El impacto humano se refleja en la destrucción de núcleos familiares enteros: las víctimas eran madres, hijas y hermanas, que han dejado a miles de familias en duelo y en condiciones extremas", dijo la jefa de acción humanitaria de ONU Mujeres, Sofia Calltorp, a medios en Ginebra.

Relató que la situación es tan extrema que no es raro ver a mujeres dando a luz en la calle porque no hay ningún medio para transportarlas a los escasos espacios sanitarios que funcionan.

Y el alto el fuego del pasado octubre no ha acabado con estas tragedias individuales, pues la violencia aunque se ha reducido, no ha cesado por completo.

En los últimos seis meses, más de 730 personas han muerto y otras 2.000 han resultado heridas, entre ellas un número indeterminado de mujeres y niñas, ya que no hay datos desagregados.

En término de desplazamientos forzados por los bombardeos y las constantes ordenes de evacuación de Israel, la población femenina ha sido afectada de manera masiva, con un millón de mujeres y niñas obligadas a ir de un lugar a otro, y 790.000 que enfrentan niveles críticos o catastróficos de inseguridad alimentaria.

Calltorp dijo que frente a esto ONU Mujeres se une a los llamamientos para que el alto el fuego se aplique plenamente que se respete el derecho internacional y se rinda cuentas por posibles crímenes.

Asimismo, pidió que se coloque a las mujeres y niñas en el centro de los esfuerzos humanitarios y de reconstrucción. EFE