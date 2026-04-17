Agencias

El rey Carlos Gustavo de Suecia visita Ucrania y honra a los caídos con Zelenski

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Kiev, 17 abr (EFE).- El rey Carlos Gustavo de Suecia ha viajado este viernes a Ucrania para mostrar el apoyo de los suecos al país invadido por Rusia, según han informado el presidente Volodímir Zelenski y la propia Corte Real sueca.

“El rey Carlos Gustavo XVI de Suecia ha comenzado su visita a Ucrania honrando conmigo a nuestros guerreros caídos. Le estamos agradecidos por este gesto de respeto”, ha escrito Zelenski en su cuenta de X.

El presidente ucraniano ha publicado un vídeo de la ceremonia en la que ha participado con el rey sueco.

La Corte Real sueca ha explicado en su página web que el monarca visita hoy la ciudad ucraniana de Leópolis, en el este del país y junto a la frontera con Polonia, junto con la ministra de Exteriores del país, Maria Malmer Stenergard.

Suecia es junto con los demás países nórdicos uno de los principales socios de Kiev.

Zelenski acaba de regresar al país tras una gira europea por Alemania, Noruega, Italia y Países Bajos. EFE

(vídeo)

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