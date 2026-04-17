El presidente libanés promete que no habrá un acuerdo con Israel que implique la cesión de su territorio

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha prometido este viernes en un discurso a la nación que no firmará un acuerdo para poner fin al conflicto entre el partido-milicia chií Hezbolá e Israel que implique la cesión de su territorio o que vulnere su soberanía nacional.

"No habrá ningún acuerdo que vulnere los derechos nacionales, menoscabe la dignidad de nuestro pueblo o ceda ni un ápice de territorio nacional", ha expresado el presidente, agregando que Líbano ya no es el "peón en el juego de nadie", sino que es un Estado con su "propia capacidad" de decidir.

Aoun ha afirmado que el país está ante una "nueva etapa". "Es una etapa de transición: de trabajar por un alto el fuego a trabajar por acuerdos permanentes que preserven los derechos de nuestro pueblo, la unidad de nuestra tierra y la soberanía de nuestra nación", ha dicho.

El mandatario ha declarado que el objetivo de Beirut es "detener la agresión israelí"; lograr la retirada de sus fuerzas; garantizar el regreso tanto de los prisioneros como de los desplazados "con seguridad, libertad y dignidad".

En este sentido, ha precisado que las negociaciones "no son ni una debilidad ni una retirada ni una concesión" por parte de Líbano. "Es una decisión que nace de la firme convicción de nuestros derechos, de nuestra preocupación por nuestro pueblo y de nuestra responsabilidad de proteger nuestra patria por todos los medios", ha dicho.

Aoun ha insistido así en que las conversaciones "no significan ni significarán jamás el abandono" de sus derechos, "la renuncia" a sus principios o la "vulneración" de la soberanía nacional. "No permitiré que muera un solo libanés más, ni permitiré que continúe el derramamiento de sangre de mi pueblo por la influencia de otros o los cálculos de potencias cercanas y lejanas", ha argüido.

Sus palabras se producen horas después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, haya asegurado que su país "no ha terminado todavía el trabajo" en Líbano tras el alto al fuego de diez días acordado entre las partes en la víspera y mediado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las conversaciones tratarán la presencia militar de Israel en el sur de Líbano, el retorno de prisioneros libaneses y el complicado desarme de Hezbolá, que se ha negado a dejar las armas hasta que el Ejército israelí no abandone por completo el país.

Casi 2.300 personas han muerto y más de 7.500 han resultado heridas a causa de ataques de Israel contra Líbano desde el pasado 2 de marzo, fecha en que Hezbolá retomó el lanzamiento de proyectiles contra territorio israelí en respuesta a la ofensiva de este país y Estados Unidos contra Irán.