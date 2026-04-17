El precio del petróleo se desploma más de un 10% ante el anuncio de Irán de la reapertura de Ormuz

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cae por debajo de los 90 dólares, hasta los 88,91 dólares, con un desplome superior al 10%, después de que las autoridades iraníes decidieran abrir "completamente" el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo mientras se encuentre en vigor la tregua pactada con Estados Unidos.

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se reduce hasta un 11,5%, marcando los 83,79 dólares por barril. Asimismo, la referencia europea para el precio del gas natural, el contrato TTF negociado en los Países Bajos, se situaba en los 38,71 euros por megavatio hora, un 8,7% menos.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha informado de la reapertura del estrecho de Ormuz --ruta por la que circulaba hasta una quinta parte del petróleo mundial-- apenas unas horas más tarde de la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y Líbano.

"En línea con el alto el fuego en el Líbano, se declara totalmente abierto el paso de todos los buques mercantes por el estrecho de Ormuz durante el resto del periodo de alto el fuego", ha sostenido el responsable de la cartera de Exteriores de la República Islámica.

Por su parte, el inquilino de la Casa Blanca ha celebrado que Ormuz esté "listo para el tránsito total", a pesar de que el país norteamericano impuso un bloqueo a la ruta marítima hace varios días y, este mismo viernes, el Ejército de Estados Unidos ha informado que 19 barcos comerciales no pudieron cruzar el estrecho durante el fin de semana por orden de los barcos estadounidenses.

El crudo se ha visto sometido a fuertes fluctuaciones en los últimos meses después de que Irán cerrara Ormuz a la navegación comercial, provocando una reducción de la oferta de petróleo e inestabilidad en los mercados energéticos.

En esta línea, el Brent se mantiene por encima de los 72 dólares en los que se situaba antes del comienzo de la ofensiva estadounidense-israelí, aunque por debajo de la cifra récord marcada durante el mes de marzo de 119 dólares por barril.

Esta madrugada ha comenzado la tregua de diez días alcanzada entre Líbano e Israel, un obstáculo que impidió --entre otros-- el avance de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán iniciadas en Islamabad, pero rotas poco después ante la incapacidad de llegar a un punto común. Entre otras cuestiones sobre la mesa se encontraban la reapertura del estrecho de Ormuz y el programa nuclear de Irán.

Así, el anuncio del país persa parece allanar la posibilidad de que ambas delegaciones puedan mantener otro nuevo cara a cara en busca de acabar con el conflicto que ha afectado a toda la región de Oriente Próximo.

Varias empresas petroleras ya han anunciado que su producción de crudo se ha reducido en los primeros tres meses del año debido al conflicto en Oriente Próximo y los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) han anunciado que su oferta de crudo se vio reducida en un 27,5% durante el pasado mes de marzo.

Igualmente, la Agencia Internacional de Energía (AIE) advirtió de que "varios países europeos" podrían empezar a sufrir escasez de combustible para aviones en "las próximas seis semanas", dependiendo de la cantidad que puedan importar de los mercados internacionales para sustituir el suministro perdido procedente de Oriente Próximo.

La casi paralización del tráfico marítimo en Ormuz ha obligado a los productores del Golfo a reducir la producción, contribuyendo, al mismo tiempo, a la escalada del precio del crudo y del gas natural, mientras continúan atentos a una desescalada en la región y el fin de los ataques.