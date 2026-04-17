El oro y la plata recuperan niveles de hace un mes tras la reapertura del estrecho de Ormuz

La cotización del oro y la plata vuelve a retomar la senda alcista y recupera niveles de hace un mes tras conocerse que Irán garantiza la plena apertura del estrecho de Ormuz durante la tregua con Israel.

Así, el precio de la onza de oro repuntaba un 1,71%, hasta los 4,888 dólares, a las 15:40 horas, minutos después de conocerse la noticia, mientras que la plata superaba los 82,11 dólares al avanzar un 4,37%.

Cabe destacar que ambos metales preciosos perdieron un 6,75% y un 11,75% de su valor, respectivamente, desde el inicio del conflicto en Oriente Próximo, pero acumulan un alza interanual del 46% y del 149%.

En el caso del oro, su máximo se situó en los 5.626,80 dólares registrado el pasado 29 de enero de 2026, mientras que el punto más alto de la plata fueron los 121,78 dólares conseguidos durante la misma jornada bursátil.

Sobre la revalorización de la plata, el responsable de Investigación Next Generation de Julius Baer, Carsten Menke, explica que fueron los inversores, y no los usuarios industriales, quienes espolearon su valor durante el último año.

"Tras el repunte especulativo de la plata a finales del año pasado y la corrección posterior, tenemos más dudas sobre la disposición de los inversores a volver al mercado de la plata a una escala lo suficientemente grande como para crear un déficit de oferte", apunta.

Sin embargo, desde XTB advierten de que los altos precios del petróleo "frenarán la actividad económica", algo que podría traducirse en un déficit más estrecho. "Por esta razón, el oro presenta actualmente perspectivas ligeramente mejores para un rebote continuado este año en comparación con la plata", indican.