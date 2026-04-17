Cinco detenidos tras desarticular una organización que exportaba cocaína vía aérea entre España y Brasil

Cinco personas --cuatro en España y una en Brasil-- han resultado detenidas tras desarticular la Policía Nacional, en una operación conjunta con Sao Paulo, una organización criminal de carácter transnacional, presuntamente dedicada a la exportación de cocaína vía aérea entre los aeropuertos internacionales de Sao Paulo-Guarulhos de Brasil y Josep Tarradellas, Barcelona-el Prat.

Han sido detenidos como presuntos autores de delitos de pertenencia a organización criminal y tráfico de estupefacientes y tenencia ilícita de armas, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

La investigación se inició a finales de noviembre de 2025, con la detención de tres trabajadores del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat por su presunta implicación en la extracción de grandes cantidades de cocaína a través de la terminal aérea. Los detenidos pretendían introducir tres maletas de grandes dimensiones que contenían un total de 162 kilogramos de cocaína, evitando los controles que se realizan en el recorrido habitual de equipajes.

Una vez se efectuaron las tres detenciones en España y analizada la procedencia y destino de las tres maletas --exactamente iguales en tamaño y de una reconocida marca de prestigio-- los agentes de Policía Nacional dieron cuenta a las autoridades policiales brasileñas, con el fin de continuar con las averiguaciones tendentes a localizar el origen de las maletas en el vuelo procedente del aeropuerto internacional de Sao Paulo-Guarulhos de Brasil. A partir de ese momento se coordinaron entre sí con el intercambio de información policial.

Los agentes brasileños pusieron en marcha una operación que se saldó en la ejecución de una orden de detención provisional y una orden de registro e incautación. La policía federal brasileña realizó análisis secuencial de imágenes del sistema de video vigilancia y el cruce de datos de accesos, identificando la operativa empleada para introducir las drogas en la aeronave sin el control previo establecido.

Un empleado aeroportuario de Brasil utilizó un tractor de servicio para desplazar un remolque vacío hasta la zona perimetral del aeropuerto, en un área de monte adyacente a la valla de seguridad. El empleado transportó los paquetes directamente hasta la aeronave con destino a Barcelona, introduciéndolos en la bodega de carga inferior. Tras finalizar el transbordo, el vehículo fue abandonado en un aparcamiento de equipos, y el individuo huyó a pie por la terminal.

Como resultado de la investigación, la Policía Federal brasileña consiguió detener al sospechoso identificado en el transbordo de la cocaína, y se ha intervenido una pistola con número de serie limado en su posesión.

POSICIÓN PRIVILEGIADA EN EL AEROPUERTO

Los tres detenidos que fueron interceptados en el aeropuerto de Barcelona cuando intentaban sacar las tres maletas eludiendo el control habitual en el circuito de equipajes, trabajaban en el servicio de 'handling' --asistencia en tierra de aeronaves-- y todos ellos contaban con una antigüedad superior a diez años en sus puestos. Algunos ocupaban cargos de responsabilidad dentro de la empresa, lo que facilitaba que la actividad criminal se ejecutara de forma más discreta y eficiente, tal y como explica la Policía.

La organización criminal operaba aprovechando la posición privilegiada de los empleados en la zona restringida del aeropuerto. Para ello utilizaban un modus operandi en el que el primer paso era la recepción de la sustancia --en vuelos procedentes de países productores o exportadores de estupefacientes-- que posteriormente era extraída por los empleados, quienes estaban perfectamente coordinados para desviar las maletas de interés de su recorrido habitual de equipajes, evitando levantar sospechas entre el resto de los compañeros.

Posteriormente se producía la entrega de la droga desviada a un segundo trabajador, encargado de sacarla físicamente del aeropuerto para, finalmente, ser recogida por un tercer miembro, que estaba fuera de servicio, quien hacía entrega a la rama de la organización criminal en España.

GOLPE A LA ENTRADA DE ESTUPEFACCIENTES EN ESPAÑA

Esta operación, según Policía, ha resultado determinante para lograr "la total erradicación" de la célula criminal encargada de la extracción de droga por vía aérea en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, cortando así un importante canal de entrada de estupefacientes en nuestro país.

El pasado 15 de abril se dio paso a la explotación de la fase final de la investigación logrando la identificación y detención de un empresario del Bajo Llobregat como principal responsable de la coordinación de los trabajadores del aeropuerto de Barcelona-El Prat encargados de la extracción de las maletas contaminadas con cocaína, los contactos con los suministradores en el país de origen para concertar los envíos, coordinar a los trabajadores de los aeropuertos de origen y destino y la recepción de las maletas conteniendo la sustancia estupefaciente una vez son sacadas del aeropuerto.

Durante el registro se intervino más de 39.000 euros en efectivo, cuatro armas de guerra simuladas, un vehículo de gran cilindrada, una maleta de similares características que las intervenidas en la primera fase, se aprehendieron 268 gramos de MDMA y una plantación indor de marihuana en fase de crecimiento con 302 plantas.