Agencias

Trump defiende que "tiene derecho" a estar en desacuerdo con el papa

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Washington, 16 abr (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, defendió este jueves que "tiene derecho" a estar en desacuerdo con el papa León XIV, al que acusa de estar a favor de que Irán cuente con un arma nuclear, después de días de desencuentros públicos con el pontífice por su postura en contra de la guerra.

"No tengo ningún desacuerdo con el hecho de que el papa pueda decir lo que quiera -y quiero que diga lo que quiera-, pero puedo estar en desacuerdo con él. El papa hizo una declaración. Dice que Irán puede tener un arma nuclear. Yo digo que Irán no puede tener un arma nuclear", declaró Trump a la prensa antes de viajar a Las Vegas. EFE

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