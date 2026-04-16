Sandra Barneda respalda el fomento de la lectura como embajadora de la campaña '12 Meses, 12 Causas' de abril

Más de un 65% de la población española lee alguna vez libros en su tiempo libre según el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros, una práctica que favorece la concentración y la empatía, alimenta la imaginación, impulsa el desarrollo cognitivo y alivia el estrés. La lectura se consolida hoy en día como una de las principales actividades de ocio en España y fomentar esta práctica en la sociedad es la piedra angular que articula la nueva campaña de la iniciativa solidaria de Mediaset España '12 Meses, 12 Causas' en abril.

Sandra Barneda, presentadora de 'Supervivientes. Conexión Honduras' y 'La isla de las tentaciones', es la embajadora de esta campaña realizada junto a la Fundación Germán Sánchez Ruipérez y que se ha iniciado este miércoles, precediendo a la celebración del Día Mundial del Libro el próximo 23 de abril.

La biblioteca del Centro Cultural de los Ejércitos que custodia más de 30.000 volúmenes de diversas materias, entre ellos, 43 manuscritos, un incunable y ejemplares antiguos de 'El Quijote', es el escenario de este spot, en el que la periodista barcelonesa recalca que la lectura permite al lector viajar a lugares lejanos, vivir mil vidas y entender mejor el mundo que nos rodea.

Sandra Barneda: "Cada vez estamos más enganchados a las pantallas, a las redes sociales y el hábito de la lectura resiste. Eso es positivo"

"Con mucha ilusión", así se siente la presentadora abanderando esta causa que "invita a leer, a entrar en mundos imaginarios que no tienen limite y te llevan a vivir apasionadamente". Asegura que "cada vez estamos más enganchados a las pantallas, a las redes sociales, y el hábito de la lectura resiste. Eso es positivo. El otro día leía una noticia que me hacía sonreír: los futuros bares será lugares para la lectura. Sin pantallas, sin música, sin auriculares... solo para leer".

"Leer es la fuente a la imaginación más extraordinaria que hay. Es el horizonte de los sueños, la posibilidad de sentir laberintos emocionales. Leer es una de las experiencias mas placenteras que hay", explica la escritora, autora de siete obras y que en 2020 quedó finalista del Premio Planeta con su novela 'Un océano para llegar a ti'.

Barneda pone también de relieve que "hay que ser constantes y seguir leyendo cuentos a los niños cuando son pequeños, ir a los clásicos, leer libros con ellos y combinar una cosa con la otra porque este mundo es de pantallas, pero las historias y los libros resisten porque hay algo mágico e indescriptible que te hacen sentir. Es como el arte: una vez lo sientes, sigues leyendo libros para volver a sentir la comunión con una historia que te atrapa de tal modo que no existe nada más. Sólo tú y el libro".

La periodista también considera que "la sociedad como grupo debe practicar la lectura individualmente. Educar desde pequeños no obligando a que lean historias que no les interesan, sino a buscar hasta encontrar aquella que te atrapa y te hace descubrir la verdadera magia de la lectura", y recomienda dos libros: "El hombre en busca de sentido' de Viktor Frankl y 'El principito' de Antoine de Saint-Exupéry en todas sus versiones".

Una campaña en colaboración con la Fundación Germán Sánchez Ruipérez

La lectura crea, recrea y transforma, convirtiendo al acto de leer en parte importante de la vida. Es una de las actividades más enriquecedoras y estimulantes, ya que permite al lector informarse, conocer otras culturas, explorar ideas complejas, ampliar los horizontes de su mundo y conectar emocionalmente con los demás. Fomentar la disciplina de la lectura en la sociedad es el eje estratégico que comparten Mediaset España y la Fundación Germán Sánchez Ruipérez (FGSR) en esta campaña de '12 Meses, 12 Causas'.

La Fundación Germán Sánchez Ruipérez (FGSR), creada en octubre de 1981 por el editor que le da su nombre, es una entidad independiente y sin ánimo de lucro dedicada a la actividad educativa y cultural, con especial foco en la difusión y extensión de la cultura del libro y la lectura. Reconocida con el Premio Nacional de Fomento de la Lectura en 2002, entre otros galardones, la Fundación se ha consolidado como una referencia internacional en el ámbito de la promoción lectora y la innovación en el ecosistema del libro.

A lo largo de más de cuatro décadas, la FGSR ha desarrollado modelos de actuación orientados a fortalecer el fomento de la lectura, la mediación cultural y la transferencia de conocimiento, combinando investigación, experimentación y formación especializada. Esta labor se articula a través de sus distintos centros técnicos y de un equipo profesional que impulsa programas dirigidos tanto a la ciudadanía como a los profesionales del sector.

Entre sus iniciativas destacan proyectos como Prototipo LecturaLab, centrado en el diseño y ensayo de nuevas estrategias para bibliotecarios, educadores y mediadores culturales; las investigaciones sobre comportamiento lector, servicios bibliotecarios y educativos o el impacto de la tecnología en las personas; y la organización de encuentros profesionales orientados a repensar y fortalecer la industria del libro.

En este marco, sobresale también PARIX, la escuela del libro en español gestionada por la FGSR como un espacio de formación especializada para profesionales y futuros perfiles del sector editorial. Con esta iniciativa, la Fundación amplía su apuesta por la capacitación, la innovación y la actualización de conocimientos en un momento clave para la transformación del mundo del libro.