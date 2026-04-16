Petro viaja a España para participar en el encuentro de líderes progresistas del mundo

Bogotá, 16 abr (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, viajó a España, donde llegará este jueves, para participar junto con otros mandatarios en la Global Progressive Mobilisation, foro promovido por la Internacional Socialista, el Partido de los Socialistas Europeos y la Alianza Progresista.

La Global Progressive Mobilisation se celebrará en Barcelona este viernes y sábado y Petro tiene previsto regresar a Colombia el próximo 21 de abril, señala el decreto en el que delegó sus funciones presidenciales en el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas.

La primera actividad del mandatario en la capital catalana será una participación este viernes 17 en la segunda entrega del programa 'Los Desayunos', de la Agencia EFE y RTVE.

La entrevista a Petro será conducida por los periodistas Pepa Bueno, de TVE; Juan Tato, de RNE, y Emilia Pérez, de EFE.

El mismo viernes, Petro participará en un panel académico en la Universidad de Barcelona y luego mantendrá una reunión con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

El sábado, el presidente colombiano dará un discurso en la Global Progressive Mobilisation y luego participará en el plenario del encuentro.

Entre los participantes estarán, además de Sánchez y de Petro, los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; México, Claudia Sheinbaum; Uruguay, Yamandú Orsi; Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y del Consejo Europeo, António Costa, entre otros.

En esa reunión, los líderes progresistas de varios continentes se ofrecerán como dique de contención contra el auge de la extrema derecha y la deriva belicista en el mundo.

El sábado 18 está prevista la IV Reunión en Defensa de la Democracia, un encuentro institucional en el que participarán Sánchez, Lula, Petro, Orsi y Ramaphosa. EFE