Massive Attack y Tom Waits lanzan un ataque a Trump con 'Boots on the Ground'

Redacción Internacional, 16 abr (EFE).- Massive Attack ha colaborado con Tom Waits en 'Boots on the Ground', un tema lanzado este jueves, de corte claramente antimiltarista y que ataca al Gobierno de Donald Trump, aunque no le nombran directamente.

"¿Quiénes diablos son estos imbéciles federales? Escondidos en el Senado como una garrapata hinchada", canta Waits en un tema cuyo vídeo, dirigido por la banda junto al artista visual thefinaleye, es un montaje de imágenes de las protestas de Black Lives Matter o de las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Un videoclip "intenso y evocador", que retrata "un momento crítico de la historia reciente de Estados Unidos, en el contexto de las mayores protestas sociales del país, marcadas por el rechazo a las redadas migratorias de ICE, la militarización interna y el auge del autoritarismo", afirma en un comunicado la discográfica PIAS.

"Sentados en una habitación llena de carteles del ejército. De carbón a diamante, un voto para convertirlo en ley. Hacen campaña derramando toda la sangre que pueden. Moldea tu mundo, un soldado es solo arcilla", continúa la letra de una canción que dura siete minutos.

Y que incluye el tema cantado con la voz profunda de Waits, además de varios minutos en los que se escucha únicamente su respiración e incluso una parte de silencio absoluto que hace pensar que la canción ya ha acabado.

'Boots on the Ground' es el primer trabajo de la banda británica en seis años, desde que lanzaron el EP 'Eutopia' en 2020.

"Es un honor en nuestra carrera colaborar con un artista de la magnitud, originalidad e integridad de Tom, pero este tema llega en un clima de caos", afirma el grupo en declaraciones recogidas por PIAS.

"En todo el hemisferio occidental, el autoritarismo estatal y la militarización de las fuerzas policiales se están fusionando de nuevo con la política neofascista. Visto dentro de la emergencia estadounidense, tanto en el país como en el extranjero, este tema contiene pulsos de impulso despiadado y mente abandonada", agregan.

Mientras que Waits explica que hace muchos años acepó una invitación de Massive Attack para colaborar con ellos.

"En aquel entonces, les enviamos 'Boots on the Ground'. Su largo retraso en el lanzamiento nunca me preocupó. Hoy, como en todos los ayeres de la humanidad, garantiza que esta canción nunca pasará de moda. El fiasco y la necedad del hombre son un festín para las moscas", resalta Waits.

Massive Attacks ha decidido "no publicar su música en Spotify, apostando por un modelo de distribución más alineado con sus principios", agrega la nota, que precisa que el tema está disponible en la plataforma Play It Again Sam.

El single está acompañado de un formato en vinilo que incluye, como cara B, 'The Fly', de Waits, una pieza de 'spoken word' (literalmente, palabra hablada) que mezcla arte poesía y música.

Todos los beneficios de la venta de la edición en vinilo serán para la American Civil Liberties Union y el US Immigrant Defense Project. EFE