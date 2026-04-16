Argentina negocia con bancos privados un préstamo de casi 1.700 millones respaldado por el Banco Mundial

Argentina está negociando con bancos privados obtener un préstamo de 2.000 millones de dólares (1.699 millones de euros) respaldado por el Banco Mundial, según ha informado este jueves 'Bloomberg' citando fuentes conocedoras del asunto.

El Gobierno argentino parece encaminado a agenciarse un tipo de interés de alrededor del 5%, aunque las conversaciones aún no han concluido y las condiciones podrían cambiar. Esta tasa resultaría más asequible que volver ahora mismo a los mercados internacionales, dado que estos exigen rendimientos superiores al 9%.

El crédito contará con el apoyo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, ambos adscritos al Banco Mundial. Así, su estructura será similar a la utilizada por Panamá para levantar 1.400 millones de dólares (1.189 millones de euros) a principios de 2026.

Una vez asegurado el préstamo, el siguiente paso para Argentina sería volver a los mercados globales, aunque este miércoles el ministro de Economía, Luis Caputo, ya aseguró que el país no necesitaría su financiación, al menos, durante lo que queda de año.