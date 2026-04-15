Torres acusa al Gobierno de Ayuso de "falta de humanidad" y poner "palos en las ruedas" a la regularización de migrantes

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, Ángel Víctor Torres, ha acusado a la Comunidad de Madrid de "falta de humanidad" por "poner palos en las ruedas" a la regularización extraordinaria de migrantes, tras decir que no va a reforzar la única oficina del Consorcio Regional de Transportes (CRTM) para la expedición del historial de la Tarjeta de Transporte Público Personal, un documento utilizado para demostrar el arraigo o la permanencia en el país, en el proceso regularización extraordinaria de migrantes.

"Utilizan las administraciones como en este caso la Comunidad de Madrid para poner palos en las ruedas", ha valorado Torres, en declaraciones a los medios, en los pasillos del Congreso de los Diputados. "Es una pena tremenda, creo que es una falta de humanidad absoluta", ha añadido.

En todo caso, ha precisado que no le "sorprende en absoluto" esta actitud ya que lo vienen "sufriendo con los menores (extranjeros) no acompañados desde el primer momento". Torres ha criticado que, dependiendo de su procedencia, la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, acoge a estos niños o no.

"Si esos menores venían de Europa y eran de tez clara no había ningún problema y se abría Pozuelo de Alarcón o cualquier lugar, pero si venían de África, con la misma edad, con los mismos sueños, con las mismas ansias de vivir, entonces se les pone todos los impedimentos posibles, es una pena tremenda, creo que es una falta de humanidad absoluta, creo que debe ser castigada por la sociedad", ha insistido.

Así, ha dicho que cree en "la bonhomía de las personas, de los seres humanos" pero ha advertido de la situación particular de la política. "La política tiene algo, que si eres bueno te hace mejor y si eres malo te hace peor", ha zanjado.

Así se ha pronunciado después de que este martes después de que el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, precisara que la Comunidad de Madrid "no le pagará" a Pedro Sánchez la regularización "masiva" de migrantes que impulsa el Gobierno central y recalcara que no habrá refuerzos para la oficina del Consorcio Regional de Transportes habilitada en la Comunidad para la expedición del historial de la Tarjeta de Transporte Público.

"Desde el Consorcio Regional de Transportes seguimos trabajando como siempre lo hemos hecho y desde luego yo no voy a meter ni más personal ni voy a cambiar los horarios ni voy a hacer ningún tipo de contratación nueva para pagar una regularización masiva al Gobierno de Pedro Sánchez", subrayó el consejero madrileño en declaraciones a 'Onda Madrid', recogidas por Europa Press.

En este sentido, el consejero censuró que el Ejecutivo central impulse medidas y luego pretenda que sean las comunidades autónomas quienes las acaben pagando. "La está haciendo él y si quiere esa regularización masiva, que pague los gastos de esos certificados que se tienen que emitir al Consorcio Regional de Transporte", alegó.

Así, subrayó que la oficina del CRTM continuará trabajando como hasta ahora y priorizando, según ha recordado, las incidencias que afectan a la movilidad de los usuarios. "Si el Gobierno de España no me va a pagar lo que me va a costar a mí emitir esos certificados, ¿por qué los madrileños tenemos que pagar las ideas de Pedro Sánchez?. Yo no lo voy a hacer", remarcó.