Registradores y la Fábrica Nacional de Moneda se unen para dar seguridad a la identidad digital de empresas

La decana-presidenta del Colegio de Registradores, Rosario Jiménez Rubio y la directora general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM), Isabel Valldecabres Ortiz, han suscrito este miércoles una nueva encomienda de gestión entre ambas entidades para garantizar la seguridad de la identidad digital de las empresas.

Este acuerdo permite a la FNMT-RCM, en su condición de Prestador de Servicios de Confianza, el acceso telemático automatizado a los datos del Registro Mercantil. El objetivo es constatar de manera ágil y directa que los solicitantes de certificados electrónicos ostentan realmente el cargo de administrador (único o solidario) en entidades debidamente inscritas.

La alianza da cumplimiento a las máximas exigencias de seguridad jurídica establecidas en la Ley 6/2020 reguladora de los servicios electrónicos de confianza y se enmarca en el reglamento europeo eIDAS relativo a la identificación electrónica.

En concreto, el acuerdo proyecta la colaboración entre el Colegio de Registradores y la FNMT hacia los nuevos horizontes de la identidad digital europea. Dicha colaboración tiene por objeto la mejora y ampliación de servicios que permitan la incorporación a los certificados digitales de atributos de representación de personas jurídicas en el emergente ámbito del 'business wallet' (cartera de identidad digital empresarial).

Además, la encomienda suscrita por ambas instituciones contempla la interconexión automatizada 24/7, dado que el Colegio de Registradores pone a disposición de la Fábrica Nacional de Moneda un canal telemático que permite verificar la inscripción de las sociedades y los nombramientos de sus administradores durante las 24 horas del día, todos los días de la semana.

Asimismo, la información registral obtenida a través de esta plataforma tendrá, a todos los efectos, la misma validez y equivalencia que una certificación emitida por un registrador mercantil, al tiempo que el servicio no solo interviene en la emisión inicial, sino que establece un sistema de notificaciones cruzadas.

Así, el Registro Mercantil comunicará a la FNMT cualquier cese en el cargo o extinción de la sociedad, permitiendo la revocación inmediata del certificado electrónico para evitar fraudes. A su vez, la FNMT notificará las emisiones y revocaciones efectuadas.

Con esta renovación, cuya eficacia formal ya ha comenzado, el Colegio de Registradores y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre reafirman "su compromiso con las administraciones públicas y el tejido empresarial, dotando al tráfico jurídico telemático de las herramientas más robustas y fiables de Europa".