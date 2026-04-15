OpenAI lanza la variante GPT-5.4-Cyber, diseñada para casos de ciberseguridad defensiva

OpenAI ha anunciado el lanzamiento de GPT-5.4-Cyber, una variante del modelo GPT-5.4 diseñada específicamente para casos de ciberseguridad defensiva, ampliando así su programa de Acceso Confiable para Ciberseguridad (TAC).

La compañía de Sam Altman lanzó en febrero el programa de Acceso Confiable para Ciberseguridad, con verificación automatizada de identidad para usuarios con el objetivo de reducir las dificultades en materia de ciberseguridad, y contando también con colaboración de otras empresas para desarrollar modelos dedicados a ello.

En el marco de la ampliación del TAC, OpenAI ha lanzado GPT-5.4-Cyber con acceso limitado a proveedores de seguridad, organizaciones e investigadores verificados, ya que se trata de un modelo más permisivo.

Precisamente, esta variante tiene menos restricciones a la hora de acceder a funciones de ciberseguridad, además de añadir nuevas capacidades para flujos de trabajos defensivos avanzados, incluyendo capacidades de ingeniería inversa binaria, que permiten a estos profesionales analizar el 'software' en busca de 'malware' y vulnerabilidades sin necesidad de acceder a su código fuente, como ha indicado la compañía en un comunicado.

El lanzamiento de GPT-5.4-Cyber llega días después del anuncio de Anthropic de Claude Mythos, su nuevo modelo de IA desarrollado para ayudar en la seguridad defensiva, tiene la capacidad de atacar de manera autónoma a empresas pequeñas que cuentan con protecciones débiles.