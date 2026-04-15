Mercadante (Bndes) asegura que es un "gran momento" para invertir en Brasil y acercar Europa y Latam

El presidente del Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Bndes) de Brasil, Aloizio Mercadante, ha asegurado este miércoles que es un "gran momento" para invertir en el país, la mayor economía de Latinoamérica.

"Es un gran momento en Brasil para hacer nuevas incursiones económicas y estratégicas", ha afirmado durante un almuerzo de trabajo organizado por la Cámara de Comercio Brasil-España (CCBE) y la Fundación Consejo España-Brasil (FCEB) con directivos de grandes compañías, bancos y entes públicos.

Mercadante ha destacado que el crecimiento del PIB en Brasil ha promediado cerca del 3% durante los últimos años, al tiempo que ha conseguido reducir la inflación y dejar el paro en "niveles históricamente bajos". Además, ha subrayado los avances en inversión sostenible y en descarbonización de la industria y la agricultura.

El presidente del banco de desarrollo brasileño ha indicado que el actual contexto macro supone una "oportunidad para reforzar la relación entre Europa y América Latina", por lo que ha animado a las empresas españolas a ejecutar en Brasil iniciativas relacionadas con la energía, la salud, la investigación y desarrollo (I+D) o la IA.

De su lado, la presidenta de la CCBE, Trinidad Jiménez, ha hecho hincapié en la importancia de las relaciones bilaterales y ha puesto como ejemplo que España es el segundo mayor inversor en Brasil.

Asimismo, el vicepresidente de la FCEB, Antonio Montes, ha señalado que desde su institución buscan "ampliar, enriquecer y proyectar" la "sólida relación" entre ambas naciones con vistas a crear nuevas oportunidades.

La jornada ha contado también con la participación del embajador de Brasil en España y Andorra, Luiz Alberto Figuereido Machado, el cual ha alabado la "visión de futuro" de Mercadante y su capacidad, a través de BNDES, "de ayudar a impulsar todo lo que tiene que ver con el desarrollo del país".