Lanús, campeón de la Sudamericana, busca recuperarse en la Libertadores ante Always Ready

Buenos Aires, 15 abr (EFE).- El argentino Lanús, campeón de la última Copa Sudamericana, recibirá este jueves al Always Ready de Bolivia en busca de sus primeros puntos en la Libertadores 2026, tras debutar con una derrota ante el Mirassol de Brasil, pero envalentonado tras imponerse este lunes en el clásico local ante Banfield.

El partido tendrá lugar en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, en Buenos Aires, a las 19.00 hora local (22.00 GMT) y será arbitrado por el venezolano Alexis Herrera.

Ambos equipos festejaron títulos en el cierre de 2025 (Lanús ganó la Copa Sudamericana y la Recopa, mientras que Always Ready es el vigente campeón de Bolivia), pero en el comienzo de la nueva temporada todavía intentan encontrar su mejor forma.

El 'Granate' comenzó su andar en el Grupo G con el pie izquierdo y cayó por 1-0 en su visita al Mirassol de Brasil la semana pasada.

Por el Torneo Apertura de su país, Lanús ocupa el tercer lugar de la Zona A, con 22 puntos obtenidos tras seis victorias, cuatro empates y dos derrotas.

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino disputó este lunes uno de los partidos más importantes de la temporada, el clásico barrial ante el Banfield, en el que ganó 1-0 con un gol sobre el final del colombiano Yoshan Valois.

A pesar de haber perdido a Rodrigo Castillo, goleador de la temporada pasada que fue traspasado al Fluminense, Lanús mantuvo buena parte de la estructura que lo llevó a coronarse en la Sudamericana y se apoya en su solidez defensiva y el despliegue ofensivo del experimentado Eduardo Salvio.

Always Ready, por su parte, cayó en su debut en esta Libertadores como local ante la Liga de Quito, en un disputado partido que terminó 0-1 a favor del cuadro ecuatoriano.

En el plano local, el equipo dirigido por Julio César Baldivieso ocupa el quinto puesto de la clasificación con cuatro puntos tras disputarse las dos primeras jornadas, en las que registró una victoria ante Real Tomayapo por 4-0 y un empate 1-1 ante Aurora el último sábado.

El conjunto boliviano se ha reforzado en casi todas sus líneas para afrontar el torneo continental, con la incorporación de jugadores como al defensa Richet Gómez, los atacantes argentinos Joel Amoroso y Felipe Passadore, y el también delantero paraguayo-boliviano Juan Godoy, entre otros. EFE