La actividad económica de EEUU creció levemente a pesar del aumento de los precios energéticos, según la Fed

La actividad económica estadounidense creció a un ritmo de "ligero" a "modesto" en los últimos meses, a pesar del "brusco" incremento de los precios de la energía, según ha confirmado la Reserva Federal (Fed) en su Libro Beige --primera publicación tras el conflicto en Oriente Próximo--, documento que proporciona una evaluación de la economía detallada por los 12 bancos centrales regionales del país.

El sector industrial obtuvo un buen desempeño en la mayoría de regiones del país norteamericano, mientras la banca tuvo una evolución "estable". En general, el consumo de los ciudadanos estadounidenses se incrementó a pesar de las fuertes olas de frío que han azotado el país y el aumento de los precios.

En cuanto al mercado laboral, la situación descrita por la Fed se sitúa como "favorable" y "estable". En concreto, ha aumentado la demanda de empleo temporal, mientras que las empresas se han mantenido precavidas a la hora de firmar contratos indefinidos.

Los efectos de la inteligencia artificial en la contratación no encuentran consenso entre los distintos bancos regionales del país; mientras varias regiones han afirmado que el aumento de la productividad ha provocado que las empresas reduzcan su contrataciones, otras han notificado todavía consecuencias notables.

Las consecuencias económicas por la guerra de Irán han impactado sobre todo en los precios de la energía, presionados al alza por las complicaciones en la oferta de petróleo y gas, lo que ha afectado sobre todo a los combustibles, los productos plásticos y los fertilizantes.

"El conflicto en Oriente Próximo fue citado como una importante fuente de incertidumbre que complicó la toma de decisiones en materia de contratación, precios e inversión de capital, lo que llevó a muchas empresas a adoptar una postura de esperar y ver", reza el documento de la Fed.