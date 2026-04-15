Google lanza las 'skills' en Chrome para que guardar las indicaciones de Gemini en el navegador

Google ha lanzado las 'skills' en Chrome para que los usuarios puedan guardar indicaciones al asistente de inteligencia artificial (IA) Gemini en el navegador y poder reutilizarlas en cualquier momento.

Esta nueva característica permite agilizar el flujo de trabajo de los usuarios, que no tendrán que repetir continuamente los mismos comandos a Gemini cuando naveguen en Chrome.

Para que estas indicaciones queden registradas en Chrome, los usuarios deben abrir el chat de Gemini en una barra lateral del navegador e indicar una orden. Tras responder, aparecerá un botón con la opción de "guardar el 'prompt' como una 'skill'", y guardar. Si se pulsa en guardar, se abrirá una pequeña ventana dentro del navegador para añadir un nombre a la 'skill', y editar la instrucción. Una vez se haya rellenado la ventana, aparecerá el mensaje de "'skill' guardada".

Junto a estas 'skills' en Chrome, Google ha lanzado una biblioteca para almacenarlas y también para buscar otras que puedan ser útiles para los usuarios. Además, se podrán editar las 'skills' externas para que se puedan ajustar más a las necesidades de cada persona.

Para comprender mejor cómo funciona esta función, Google ha explicado en su blog varios casos en los que las 'skills' pueden resultar útiles. Por ejemplo, en el ámbito de la salud y el bienestar, los usuarios pueden calcular rápidamente las proteínas de una receta sin tener que indicárselo a Gemini repetidamente gracias a una 'skill' de 'Cálculo de proteínas'.

También puede mejorar la productividad, ya que también se puede configurar la opción de analizar documentos extensos para filtrar la información más importante.

En cuanto a la privacidad de los datos, Google ha matizado que estas 'skills' tienen las mismas medidas de protección que las notificaciones de Gemini en Chrome. De todas formas, se solicitará una confirmación antes de realizar ciertas acciones, como añadir un evento al calendario o enviar un correo electrónico.

La compañía ha indicado que esta función de 'skills' ya está disponible en Mac, Windows y ChromeOS para aquellos usuarios que tengan configurado el idioma de Chrome en inglés estadounidense.