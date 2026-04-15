El papa dice que se puede vivir juntos en paz a pesar de diferencias tras visita a Argelia

A bordo del avión papal, 15 abr (EFE).- El papa León XIV destacó este miércoles que su visita a Argelia deja el mensaje de "que todos podemos vivir en paz a pesar de las diferencias" y que es esto "lo que el mundo necesita escuchar".

El papa realizó una breve declaración a los medios, entre ellos EFE, que viajan con él en el vuelo en el que se trasladaba a Camerún para continuar su tercer viaje internacional tras su primera etapa de dos días en Argelia.

Dio las gracias a la pequeña "pero muy significativa" comunidad católica que pudo encontrar en la misa que celebró en Argelia, en la basílica de San Agustín y dijo que fue "una bendición" volver a visitar Annaba siguiendo las huellas del santo, que señaló que, "aunque es una figura del pasado", "es una importante figura para nosotros en la actualidad".

"Su invitación para buscar a Dios y buscar la verdad es muy necesaria en nuestros días", afirmó.

Estos días en Argelia, explicó, han sido "una maravillosa oportunidad" para "continuar construyendo puentes y promoviendo el diálogo"

La visita a la Gran Mezquita de Argel, explicó, fue muy "importante" para decir que "aunque tengamos una diferente fe, diferentes formas de culto, diferentes formas de vivir, podemos vivir juntos en paz ".

"Y pienso que promover esta imagen es algo que el mundo necesita escuchar hoy y juntos tenemos que continuar trabajando en ello también en el resto de este viaje apostólico", añadió.

Tras esta primera etapa, el papa aterriza este miércoles en Camerún y su primer acto será una reunión con el presidente Paul Biya -que a sus 93 años ha acumulado 43 años en el poder- un discurso a las autoridades y posteriormente visitará un orfanato. EFE

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