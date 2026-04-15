EEUU sanciona a una veintena de personas, empresas y petroleros vinculados a la "élite del régimen" de Irán

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este miércoles la imposición de sanciones contra una veintena de personas, entidades y buques vinculados a una red de transporte de petróleo dirigida por Mohammad Hossein Shamkhani, hijo del secretario del Consejo de Defensa Nacional de Irán, Ali Shamkhani, que murió en la primera jornada de bombardeos conjuntos lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero.

El Departamento del Tesoro ha indicado en un comunicado que la decisión afecta a "más de dos docenas de personas, empresas y embarcaciones que operan dentro de la red del magnate naviero iraní Mohammad Hossein Shamkhani", a quien acusa de encabezar "un imperio multimillonario de venta de petróleo iraní y ruso que enriquece a una familia vinculada a las más altas esferas del régimen iraní a costa del pueblo iraní".

Además de este, han sido sancionados otro ciudadano iraní y "tres empresas vinculadas a un complejo esquema de lavado de dinero que implicaba la venta de petróleo iraní a cambio de oro venezolano durante la antigua dictadura venezolana, todo ello en última instancia en nombre de Hezbolá y la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán".

Las sanciones afectan asimismo a una persona residente en Emiratos Árabes Unidos, a varias compañías con sede en este país, en India y en las Islas Marshall, y a buques con bandera de Mozambique, Panamá y Camerún.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro ha enmarcado estas sanciones como parte de la "operación Furia Económica contra las élites" de Teherán, a las que acusa de tratar de "lucrarse a costa del pueblo iraní", en palabras del responsable de la cartera, Scott Bessent.

"Bajo el liderazgo del Presidente Trump, el Departamento del Tesoro continuará desmantelando las redes de contrabando ilícito y de grupos terroristas que operan en Irán. Las instituciones financieras deben estar advertidas de que el Departamento del Tesoro utilizará todas las herramientas y facultades a su disposición, incluidas las sanciones secundarias, contra quienes sigan apoyando las actividades terroristas de Teherán", ha agregado.