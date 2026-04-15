Blanco recibe a una delegación del Congreso Nacional de Honduras interesada en conocer las políticas públicas andaluzas

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha mantenido este miércoles en Sevilla un encuentro institucional con una delegación del Congreso Nacional de Honduras, interesada en conocer las políticas públicas que se están desarrollando en Andalucía para el impulso de la Economía Social.

Según ha indicado la Junta de Andalucía en una nota, durante la reunión, la consejera ha puesto en valor el posicionamiento de la comunidad autónoma como "referente nacional y europeo" en este sector, caracterizado por situar a la persona en el centro de la actividad, promover la democratización en la gestión y priorizar el beneficio colectivo.

Concretamente, en Andalucía, este modelo cuenta con más de 11.200 entidades activas, casi 200.000 empleos asociados y una facturación conjunta que roza los 23.000 millones de euros, lo que supone una contribución del 14% al Producto Interior Bruto (PIB) regional, casi cuatro puntos por encima de la media nacional.

Por último, en el transcurso del encuentro, Blanco ha agradecido el interés mostrado por la delegación hondureña y ha trasladado la disposición de la Junta a colaborar en el intercambio de experiencias que contribuyan al desarrollo de este modelo en el país centroamericano.