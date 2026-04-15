Aumentan a 2.167 los muertos y a 7.061 los heridos por la ofensiva israelí contra Líbano

Beirut, 15 abr (EFE).- El número de muertos por la ofensiva aérea y terrestre israelí contra el Líbano se elevó este miércoles a 2.167, después de que 43 nuevas personas perdieran la vida en las últimas 24 horas, mientras que el de heridos aumentó a 7.061.

Del total de fallecidos desde el inicio del conflicto el pasado 2 de marzo, 172 son niños, mientras que entre los 7.061 heridos hay también 656 menores, informó el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, perteneciente al Ministerio de Salud Pública.

Además, los ataques de las últimas 24 horas en diferentes partes del país causaron la muerte de 43 personas y heridas a otras 140.

Entre las acciones israelíes de este miércoles destaca un cuádruple bombardeo contra la localidad de Mayfadoun, en el sur del Líbano, donde fueron alcanzados tres equipos de emergencias diferentes que acudieron sucesivamente a rescatar a las víctimas.

Al menos tres paramédicos murieron y otros seis resultaron heridos en Mayfadoun, donde uno más permanece aún desaparecido.

Los ataques continúan pese a que ambos países mantuvieron el martes en Washington sus primeras conversaciones directas en décadas en presencia del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, un encuentro a nivel de embajadores al que no estuvo invitado el grupo chií Hizbulá.

El movimiento libanés, principal contendiente en el conflicto del lado del Líbano, se opone al proceso y ha pedido su cancelación.