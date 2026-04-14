Temas del día de EFE News Latino del martes 14 de abril de 2026

IRÁN GUERRA

Washington - Las tensiones entre Estados Unidos e Irán vuelven a intensificarse tras el bloqueo estadounidense del estrecho de Ormuz, a una semana de que venza una frágil tregua marcada por el fracaso de las negociaciones en Pakistán.

- Los embajadores de Israel y Líbano, Yechiel Leiter y Nada Hamadeh Moawad, se reúnen con la mediación del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, para tratar de alcanzar un acuerdo que interrumpa los ataques israelíes.

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EEUU VENEZUELA

Miami - La reanudación de los vuelos de American Airlines entre Miami y Caracas, que podría comenzar a partir del 30 de abril, ha sido recibida por muchos venezolanos en Estados Unidos, especialmente en el área de Miami, como una oportunidad de acortar una separación que durante años se volvió rutina, dolor y gasto.

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FMI BANCO MUNDIAL

Washington - El Fondo Monetario Internacional (FMI) presenta la última edición de su Informe Global de Perspectivas tras adelantar que los efectos de la guerra de Irán han obligado al organismo a empeorar las previsiones de crecimiento global.

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EEUU DANZA

Nueva York - La compañía de danza Ballet Hispánico New York, la mayor organización cultural latina de EE.UU., vuelve el 23 de abril con una celebración de la mujer y ganas de "despertar curiosidad y conversación", comenta en una entrevista a EFE su director artístico y consejero delegado, Eduardo Vilaró.

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AGENDA INFORMATIVA

Miami.-EEUU MÚSICA.- La legendaria cantante cubana Celia Cruz figura entre los artistas que serán incorporados al Rock & Roll Hall of Fame en 2026, que incluye a Phil Collins, Billy Idol y Iron Maiden.

Austin.- EEUU PETRÓLEO.- La petrolera estadounidense Chevron prevé que el crudo venezolano alcance un 15% de su refinado en Estados Unidos, a medida que aumenta la producción en el país suramericano después de que Washington flexibilizara las sanciones impuestas al sector energético.

Toronto (Canadá).- CANADA POLÍTICA - Un año después de las elecciones generales que le auparon al poder, el primer ministro canadiense, Mark Carney, ha conseguido la anhelada mayoría parlamentaria con la victoria de al menos dos candidatos de su Partido Liberal en unas elecciones parciales, lo que le permitirá centrarse en las amenazas que el presidente Donald Trump lanza periódicamente contra el país.

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