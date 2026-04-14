Agencias

Sánchez asegura que "las olas se pueden parar", tras el triunfo de Magyar en Hungría

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Pekín, 14 abr (EFE).- El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, declaró este martes en Pekín que se siente "muy contento" con el resultado de las elecciones en Hungría y alegó que las olas "se pueden parar".

Sánchez, que se encuentra de visita oficial en China, hizo referencia en una rueda de prensa a las dos cumbres internacionales que esta semana reunirán a dirigentes progresistas de todo el mundo en Barcelona, y sobre las que subrayó que el mensaje es claro: "las olas se pueden parar".

"Es importante que los gobiernos y partidos progresistas nos unamos para trasladar a la ciudadanía que pertenecemos a algo que va más allá de la política doméstica y de nuestras fronteras", indicó el jefe del Ejecutivo.

A su juicio, el punto de enlace entre todos ellos es tener una mirada positiva, humanista, de avance y compromiso ante los retos que tiene la humanidad por delante.

El gobernante español apeló a mostrar una unión frente a aquellos que hacen del odio, la fragmentación o la polarización su forma de entender y practicar la política, ya sea a nivel nacional o internacional.

Seguidamente, se mostró "muy contento" por el resultado de las elecciones en Hungría, que se saldaron con la victoria del partido opositor húngaro Tisza, del conservador Péter Magyar, frente a Fidesz, del primer ministro ultranacionalista Viktor Orbán.

La Global Progressive Mobilisation, un evento promovido por la Internacional Socialista, el Partido de los Socialistas Europeos y la Alianza Progresista, tendrá lugar en Barcelona los días 17 y 18 de abril con la asistencia de líderes de varios continentes que se ofrecerán como "dique de contención" contra el auge de la extrema derecha y la deriva belicista en el mundo.

El sábado 18 de abril también está prevista la IV Reunión en Defensa de la Democracia, un encuentro institucional en el que participará Sánchez junto a los presidentes de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva; de Colombia, Gustavo Petro; del Consejo Europeo, António Costa; y de México, Claudia Sheinbaum, entre otros. EFE

(foto) (vídeo)

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