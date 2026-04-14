Muere otro soldado israelí en el sur del Líbano, ya son 13 desde el inicio de la ofensiva

Jerusalén, 14 abr (EFE).- El Ejército israelí anunció este martes la muerte en combate en el sur del Líbano de un soldado, parte de una brigada de acorazados, lo que aumenta a trece el número de uniformados fallecidos en el país vecino desde el inicio de la ofensiva bélica.

Según un comunicado castrense, la víctima, de 30 años, ha sido identificada como Ayal Uriel Bianco y en el mismo suceso otro reservista resultó herido moderado y trasladado a un hospital.

Entre los trece fallecidos, hay al menos uno que murió el pasado 4 de abril tras ser disparado por error por otro soldado israelí de madrugada en la localidad libanesa de Shebaa, según aclaró una fuente militar tras una investigación preliminar.

Pese al alto el fuego en Irán, Israel sigue bombardeando el Líbano, pese a que está previsto que este martes se reúnan en Estados Unidos los embajadores de ambos países a fin de acordar un alto el fuego y negociaciones posteriores, en un encuentro en el que también participará el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, según detalló la cadena ABC.

La delegación israelí tiene como principal objetivo el desarme de Hizbulá, sin intenciones de aceptar un cese de hostilidades, por lo que el líder de este grupo chií, Naim Qassem, consideró ayer las conversaciones una "humillación" y una medida en detrimento del Gobierno y el pueblo libanés, según dijo en un discurso televisado. EFE