Le Pen ve "urgente" restringir Schengen por la regularización de inmigrantes en España

París, 14 abr (EFE).- Marine Le Pen, líder de la extrema derecha francesa, criticó este martes la medida del Gobierno español de dar permiso de residencia y trabajo en España a alrededor de medio millón de personas y consideró "urgente" restringir la libre circulación del espacio Schengen por las consecuencias que pueda tener en Francia.

"Esta decisión no estará exenta de consecuencias para Francia, que dispone del sistema social más atractivo ante la ausencia de una prioridad nacional en el empleo, la vivienda y las prestaciones sociales no contributivas", advirtió en sus redes sociales Le Pen, dando a entender un efecto llamada desde la vecina España.

Por ello, la líder ultra consideró que Francia "debe protegerse frente a oleadas migratorias que no han hecho más que empezar", tras tildar al Gobierno español de "coalición socialista de extrema izquierda".

"Como ya pedimos en 2024 durante las elecciones europeas, es urgente restringir la libre circulación del espacio Schengen únicamente a los nacionales de los países miembros", pidió Le Pen.

El Gobierno español aprobó este martes una regularización extraordinaria de migrantes que prevé dar permiso de residencia y trabajo en España a alrededor de medio millón de personas que ya están en el país, defendida por el presidente Pedro Sánchez como un acto de justicia y de necesidad.

Esta medida, rechazada por la derecha y la ultraderecha en España, la demandaba un gran número de ONG y es apoyada por la Iglesia católica y los empresarios. EFE