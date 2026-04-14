La NASA evalúa la capacidad operativa del 112 Canarias ante una eventual emergencia del programa espacial 'Artemis'

Una delegación de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) de Estados Unidos visitó este martes el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, dependiente de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, con el objetivo de conocer sus capacidades ante la gestión de emergencias en el marco de su programa 'Artemis' para la exploración de la Luna.

El viceconsejero de Emergencias y Aguas del Gobierno de Canarias, Marcos Lorenzo, y el director general de Emergencias, Fernando Figuereo, mostraron a un equipo médico de la agencia norteamericana los medios técnicos y humanos del servicio autonómico junto al director del 112 Canarias, Moisés Sánchez, y el responsable de la sala operativa en Tenerife, José María Yanes.

De este modo, el director de Salud y Asuntos Médicos de la NASA, J.D. Polk; el subdirector médico Centro Espacial Johnson de la NASA, Sharmi Watkins; el jefe de división de Medicina Espacial del mismo centro, Gary Beven; y el responsable del Grupo de Coordinación de Contingencias de Operaciones Médicas de la NASA, Travis Houser, profundizaron en el sistema de emergencias del archipiélago ante un eventual amerizaje de la cápsula espacial en algún punto entre las costas de Canarias y Africa durante próximas misiones, con el objetivo de garantizar la salud del equipo de astronautas, recoge una nota del 112.

James Polk mostró interés "en la capacidad de coordinación en el caso de se produzca este amerizaje, ya que, además de garantizar la seguridad de las personas a bordo de la nave, se debe asegurar también a los naveguen en buques y barcos que estén próximos a la zona de amerizaje".

En este sentido, el viceconsejero de Emergencias y Aguas, Marcos Lorenzo, puso en valor la labor que desempeñan los profesionales de Protección Civil y Atención de Emergencias de la Dirección General de Emergencias y subrayó que las distintas áreas que integran las salas operativas del 112 Canarias proporcionan una respuesta especializada, coordinada e integrada ante cualquier incidente bajo un mismo sistema.

Por su parte, el director general de Emergencias, Fernando Figuereo, que guió la visita por el interior de la sala operativa del 112, hizo hincapié en "la importancia de la coordinación interadministrativa para conseguir ser efectivos en cada una de las fases de una emergencia; desde que un operador Centro Coordinador canario responde la llamada, hasta que se lleva a cabo la ayuda o el rescate por parte de un profesional cualificado".