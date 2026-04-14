FECE reitera que 2025 "no ha sido buen año" para las salas y urge a Cultura a un reparto "equilibrado" de ayudas

Las salas de cine en España registraron en 2025 una caída del 8% en la asistencia respecto al año anterior, lo que supone el segundo ejercicio consecutivo de descenso, pese a alcanzar los 65 millones de espectadores y una recaudación total de 453 millones de euros, según el dossier anual 'Las salas de cine: datos 2025' de la Federación de Cines de España (FECE), presentado este martes en la sede de la CEOE en Madrid.

"No ha sido un buen año para la exhibición. Tras un leve retroceso en 2024, experimentamos un segundo año consecutivo de descenso de asistencia marcado sobre todo por el segundo semestre que registró un pronunciado retroceso del 16 por ciento, con meses como agosto, octubre y noviembre, claramente por debajo de sus cifras habituales", ha asegurado la directora general de FECE, Almudena Fernández.

En un año marcado por ese descenso, 'Avatar: Fuego y Ceniza' fue el mejor estreno internacional y 'Padre no hay más que uno 5' lideró la taquilla nacional. El cine español repitió una cuota de mercado del 19 por ciento, el mismo porcentaje que en 2024, y un total de 30 producciones distintas llegaron al número uno semanal a lo largo del año.

En este sentido, las cintas que más tiempo se mantuvieron en esa primera posición han sido 'Mufasa: El rey León', 'Una película de Minecraft' y 'Weapons' que lograron estar en lo más alto durante cuatro semanas consecutivas.

En cuanto al censo de salas de cine en 2025, Almudena Fernández-Golfín ha celebrado que se mantenga "estable", con 760 cines y 3.562 pantallas, lo que, según la directora de FECE, refleja la" capacidad de resistencia de la exhibición". A nivel empresarial, la exhibición cinematográfica agrupa 418 empresas, de las cuales el 83 por ciento son microempresas, que generan 6.483 empleos directos.

El informe desgrana territorialmente la variación en el número de pantallas, los espectadores o la recaudación conseguida. Así, La Rioja, País Vasco y Cantabria registraron las menores caídas de público, mientras que Andalucía, Navarra, Ceuta y Melilla lideraron los descensos. En relación con la evolución de las pantallas, aunque a nivel nacional se mantenga "estable" el parque de salas, se producen ajustes territoriales, como en Canarias (-13), Navarra (-9) o Castilla-La Mancha (-5) donde se han perdido pantallas.

Por el contrario, Andalucía es la que más pantallas ha ganado al sumar 22 nuevas pantallas, seguida de Cataluña (+4) y Castilla y León (+3). En cuanto a densidad de pantallas, La Rioja (114 por millón de habitantes) encabeza la lista, seguida del País Vasco (89) y Murcia (80).

AYUDAS DIRECTAS A LAS SALAS DE CINE

El ICAA asignó en 2025 una partida de ayudas directas a salas de cine por un importe de 8,5 millones de euros a nivel nacional. Al respecto, Fernández-Golfín ha denunciado la "fragmentación administrativa" que sufren las empresas que operan en más de una región y las "diferencias significativas entre territorios" generadas por el criterio actual, que distribuye los fondos según el número de locales y no por pantallas.

En 2025, Aragón, Asturias, Extremadura y La Rioja no ejecutaron el reparto de las ayudas, quedando estos cines sin acceso a esta línea de apoyo. Por otro lado, al realizar un análisis comparativo entre los importes distribuidos para cada comunidad autónoma, con las pantallas de cine registradas en cada una de ellas, aparecen grandes diferencias en el reparto que carecen de sentido.

Mientras que Madrid ha recibido una ayuda de 1.782 euros por pantalla o Andalucía 2.277 euros por pantalla, los cines en Cantabria han recibido 3.807 euros por pantalla y los cines en Navarra 3.632 euros por pantalla.

"El criterio de la distribución entre comunidades autónomas no refleja la realidad económica de las salas del cine. En la redistribución a los exhibidores de su territorio, la mayoría de las comunidades autónomas han optado por un criterio más justo y la mayoría ha resuelto un reparto en función del número de pantallas"

Por ello, FECE ha trasladado al ICAA la necesidad de avanzar hacia "un sistema de reparto más equilibrado y más ajustado" a la estructura real del parque de salas, basado en el número de pantallas y no en el número de locales. "De mantenerse el criterio actual, comunidades como Madrid o Andalucía, que concentran una parte muy relevante de las pantallas y de los espectadores, seguirán viéndose perjudicadas sin que existan razones objetivas para ello", ha advertido Almudena Fernández-Golfín.

COMPARATIVA NORMATIVA EUROPEA

Asimismo, la directora de FECE ha desgranado la comparativa las normativas de España, Francia, Italia y Alemania, los cuatros principales países europeos a nivel cinematográfico, y que también han registrado descensos de asistencia, salvo Grecia y Alemania.

Al respecto, el dossier revela que España es el único país donde la ventana de exhibición no está regulada por ley, y también es el único que sí tiene una imposición de cuota de pantalla por ley.

"Imponer y sancionar el cumplimiento de la obligación de oferta no garantiza mayor consumo y existen modelos alternativos más eficaces. Creemos que llega el momento de repensar el modelo de fomento del cine, apostando por incentivos al consumo y a la generación de públicos, y dejando atrás mecanismos obligatorios como la cuota de pantalla que no ofrecen los resultados deseados", ha recalcado Fernández-Golfín.

LEY DEL CINE

Por último, Almudena Fernández-Golfín ha señalado que la futura Ley del Cine representa una "oportunidad", si bien su texto actual refleja "un planteamiento continuista" que "no termina de adaptarse a la realidad actual de los cines". "Tras años de tramitación, el texto llega en muchos aspectos desfasados respecto al contexto en el que hoy opera el sector. El fortalecimiento del cine no se consigue mediante la imposición de la oferta, sino mediante el estímulo de la demanda", ha señalado.

En este sentido, ha instado a ser "valientes" y acometer los cambios necesarios para construir "un marco más eficaz y orientado al fortalecimiento del cine español y europeo, en línea con las experiencias europeas que mejor funcionan.

Por su parte, el presidente de FECE, Álvaro Postigo, ha asegurado que se ha perdido una "oportunidad" para sacar adelante la norma y ha compartido su pesimismo a que salga adelante en esta legislatura. "Cada vez va quedando menos y tenemos serias dudas de que vaya a salir. Hace falta que nos hagan caso en lo que queremos cambiar del actual texto", ha señalado antes de rematar diciendo que prefiere que la Ley del Cine "salga mejor a que salga pronto".