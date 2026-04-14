Agencias

Entra a Irán por vía terrestre un cargamento internacional de ayuda humanitaria

Guardar

Ginebra, 14 abr (EFE).- Un cargamento internacional con ayuda humanitaria de emergencia ha entrado en Irán a través de la frontera con Turquía, confirmó hoy en Ginebra un portavoz de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR).

El convoy transporta 48 toneladas de ayuda humanitaria enviada por la Sociedad Nacional de la Media Luna Roja Turca, que incluyen tiendas de campaña, mantas y artículos de higiene; además de doscientos sets que contienen suministros avanzados para atender a heridos con traumatismos, precisó el portavoz Tommaso della Longa.

Esta ayuda es la primera que esa organización consigue hacer entrar en territorio iraní, donde se ha convertido en el mayor proveedor de ayuda de emergencia en las seis semanas de guerra con Estados Unidos e Israel. EFE

Últimas Noticias

Obispos se "alegran" del decreto de regularización y Álvarez de Toledo (PP) afea que "beatifica" a todos los migrantes

Obispos se "alegran" del decreto de regularización y Álvarez de Toledo (PP) afea que "beatifica" a todos los migrantes

Comité de Huelga pide reunión con Sanidad y CCAA para tratar sobre el Estatuto Marco de forma "directa y transparente"

Comité de Huelga pide reunión con Sanidad y CCAA para tratar sobre el Estatuto Marco de forma "directa y transparente"

El Ibex 35 se mantiene al alza en la media sesión, con la mayoría de los valores en positivo

El Ibex 35 se mantiene al alza en la media sesión, con la mayoría de los valores en positivo

Rusia alaba la voluntad "recíproca" de abrir un diálogo "pragmático" con Hungría

Rusia alaba la voluntad "recíproca" de abrir un diálogo "pragmático" con Hungría

UNICEF denuncia que más de 4.300 niños han muerto o resultado heridos tras tres años de guerra en Sudán

UNICEF denuncia que más de 4.300 niños han muerto o resultado heridos tras tres años de guerra en Sudán