Entra a Irán por vía terrestre un cargamento internacional de ayuda humanitaria

Ginebra, 14 abr (EFE).- Un cargamento internacional con ayuda humanitaria de emergencia ha entrado en Irán a través de la frontera con Turquía, confirmó hoy en Ginebra un portavoz de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR).

El convoy transporta 48 toneladas de ayuda humanitaria enviada por la Sociedad Nacional de la Media Luna Roja Turca, que incluyen tiendas de campaña, mantas y artículos de higiene; además de doscientos sets que contienen suministros avanzados para atender a heridos con traumatismos, precisó el portavoz Tommaso della Longa.

Esta ayuda es la primera que esa organización consigue hacer entrar en territorio iraní, donde se ha convertido en el mayor proveedor de ayuda de emergencia en las seis semanas de guerra con Estados Unidos e Israel. EFE