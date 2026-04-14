El Colegio y el Sindicato de Periodistas de Venezuela, Premio Victoria Prego a la Libertad de Expresión de la APM

El Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela (CNP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) han sido reconocidos con el Premio Victoria Prego a la Libertad de Expresión de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM).

Así lo ha decidido el jurado que concede este galardón para distinguir la trayectoria y/o acciones de personas, empresas, organismos o instituciones en defensa de la libertad de expresión y del libre ejercicio del periodismo.

El fallo del jurado destaca que "el conflictivo y violento contexto en el que se mueven los profesionales de la información en Venezuela tiene en el Colegio Nacional de Periodistas y el Sindicato de Trabajadores de la Prensa el amparo y apoyo valiente y firme en una lucha continua por la libertad de expresión".

Según ha informado este martes la APM, el Colegio de Periodistas volvió a denunciar la pasada semana que "decenas de reporteros siguen atrapados en expedientes judiciales, restricciones y hostigamiento, aun después de haber sido excarcelados o incluidos en medidas de amnistía. Además, advirtió que la presión permanente está generando autocensura.

Por otra parte, ha apuntado que el pasado 9 de abril, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa documentó diez agresiones a periodistas y trabajadores de la prensa, que fueron golpeados, rociados con gas pimienta, y sus equipos de trabajo destruidos, por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana cuando cubrían una marcha de trabajadores para exigir mejoras salariales. El SNTP exigió el cese inmediato de las agresiones contra la prensa y la investigación con sanciones para los responsables.

La APM ha puesto en contexto que en 2025 Venezuela ocupó el puesto 160 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2025 de Reporteros Sin Fronteras (RSF), que incluyó a Nicolás Maduro, expresidente venezolano -detenido y extraído del país por Estados Unidos a principios de 2026- entre los principales "depredadores de la libertad de prensa" en América Latina y en todo el mundo.

El jurado del Premio Victoria Prego a la Libertad de Expresión está formado por la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid; Guillermo Santa Cruz Prego de Oliver, y Javier Rivera, director general de Nueva Mutua Sanitaria, empresa patrocinadora del galardón.

El premio será entregado el 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, pudiendo variar la fecha en función del calendario de festivos, durante un evento especial en el que además se celebrará un coloquio en el que intervendrán periodistas internacionales que han sufrido distintos ataques por defender la libertad de prensa y la libertad de expresión.

En su primera edición, en 2025, el Jurado otorgó el galardón a Reporteros Sin Fronteras España, reconociendo su "labor en pro de la libertad de expresión y en defensa de la información libre y plural".