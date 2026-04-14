Ejército ucraniano tomó posición rusa en operación totalmente robotizada, según Zelenski

Kiev, 14 abr (EFE).- El Ejército de Ucrania tomó recientemente una posición rusa en el frente con una operación totalmente robotizada en la que no participó físicamente ningún soldado ucraniano, según dijo el presidente Volodímir Zelenski, en un vídeo publicado para reivindicar las capacidades tecnológicas de su país.

“Estos son nuestros sistemas robotizados terrestres. Por primera vez en la historia de esta guerra, una posición enemiga fue tomada exclusivamente con plataformas no tripuladas: sistemas terrestres y drones”, dijo Zelenski en el vídeo, en el que aparece hablando frente a tecnologías militares de distintos tipos.

El presidente ucraniano agregó que los rusos se rindieron en esta operación, que fue completada con éxito sin la participación de personal de infantería y sin ninguna baja ucraniana.

“Ratel, TerMIT, Ardal, Rys, Zmoky, Protector, Volia y otros sistemas terrestres robotizados han llevado a cabo ya más de 22.000 misiones en el frente en sólo tres meses”, dijo también Zelenski, que destacó la importancia que la consolidación de estas tecnologías está teniendo para no poner en riesgo a los soldados.

Según información publicada por la oficina presidencial ucraniana, los sistemas terrestres no tripulados mencionados por Zelenski sirven para transportar munición y evacuar heridos en el frente, colocar minas explosivas, recabar inteligencia y abrir fuego contra el enemigo. EFE