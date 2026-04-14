Agencias

Detienen en Isla al integrante de una banda en búsqueda por 20 robos en viviendas de tres provincias

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La Guardia Civil ha detenido en Isla Cristina (Huelva) a una persona que tenía una orden de búsqueda judicial como presunto integrante de la organización criminal responsable de una veintena de robos con fuerza en viviendas de las provincias de Badajoz, Cáceres y Toledo, donde sustraían joyas, relojes, dinero y armas.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota, dentro de la operación denominada 'Bankasalt', iniciada por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Badajoz, y tras ochos registros en inmuebles, se intervinieron 13 armas largas, dos cortas, chalecos y pasamontañas que eran utilizados para sus asaltos. En esas intervenciones fueron detenidos dos de los cabecillas de la banda y se identificó al resto de los integrantes.

Así las cosas, la Guardia Civil de la Comandancia de Huelva recibió información de que uno de los integrantes fugado de la organización podría estar resguardado en la provincia de Huelva, concretamente en la localidad de Isla Cristina.

Por ello, se estableció un dispositivo de vigilancia en la zona y, una vez confirmada la identidad de este hombre, se diseñó un operativo de detención en la propia vía pública, concretamente en el Centro Comercial de Isla Antilla, donde se actuó "de forma estratégica en el momento más oportuno para evitar cualquier fuga y siempre priorizando la seguridad de la ciudadanía".

La persona detenida, junto con las diligencias policiales instruidas, ha pasado disposición del juzgado que entiende de la causa, que ha decretado su ingreso en prisión. El dispositivo ha sido coordinado por la compañía de la Guardia Civil de Ayamonte, en colaboración con la Policía Judicial de la Guardia Civil de Badajoz.

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