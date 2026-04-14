Científicos mexicanos buscan mejorar el diagnóstico de miopatías inflamatorias idiopáticas

Ciudad de México, 14 abril (EFE).- Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) estudian nuevas formas de mejorar el diagnóstico de las miopatías inflamatorias idiopáticas, enfermedades raras en las que el sistema inmunológico ataca principalmente al músculo.

En el Instituto de Biotecnología de la UNAM, el científico José Luis Maravillas Montero explica en un comunicado que, mediante la metodología de citometría de flujo, analizan muestras de sangre de pacientes con el objetivo de identificar con mayor precisión estos padecimientos.

Las miopatías inflamatorias idiopáticas —también conocidas como miositis— no solo afectan al músculo, sino que pueden comprometer órganos como el corazón, los pulmones y la piel, e incluso estar asociadas al desarrollo de cáncer. Entre sus principales síntomas se encuentran el cansancio extremo y la pérdida de fuerza muscular.

Aunque son poco frecuentes —afectan a entre 10 y 20 personas por cada 100.000 habitantes—, actualmente no tienen cura, lo que afecta a la calidad de vida de quienes las padecen, señala el especialista.

Debido a su baja prevalencia, estas enfermedades suelen estar subdiagnosticadas, ya que muchos médicos no las identifican con facilidad y pueden confundirse con otros trastornos autoinmunes como el lupus o la artritis.

El equipo de investigación se centra en el estudio de las células B, componentes del sistema inmunológico responsables de producir anticuerpos. En condiciones normales, estas células ayudan a combatir infecciones; sin embargo, en enfermedades autoinmunes “se voltean contra nosotros” y provocan daño en los tejidos.

El objetivo, detalla Maravillas Montero, es comprender los mecanismos mediante los cuales estas células contribuyen a la enfermedad, así como caracterizarlas en pacientes para utilizarlas como posibles biomarcadores que permitan mejorar el diagnóstico y el seguimiento clínico.

Actualmente, los médicos cuentan con herramientas limitadas para detectar estos padecimientos, basadas principalmente en la observación clínica y pruebas de laboratorio poco específicas.

El investigador destaca que proponer las células B como biomarcadores podría fortalecer la precisión diagnóstica y facilitar la evaluación de la evolución de los pacientes y su respuesta a tratamientos.

El proyecto se desarrolla en colaboración con especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, quienes atienden a personas con estas enfermedades. EFE