SCS y la NASA estrechan lazos para convertir a Canarias en zona de "referencia" ante emergencias del programa Artemis

El Servicio Canario de Salud y la National Aeronautics and Space Administration (NASA) han oficializado este lunes su acuerdo de colaboración para que los centros hospitalarios canarios en la isla de Tenerife se conviertan en "zona referencia" frente a emergencias en el programa Artemis para el regreso del ser humano a la luna.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios el director del Servicio Canario de Salud, Adasat Goya, que ha celebrado "la oportunidad" que supone para Canarias el desarrollo del acuerdo internacional, que pone "en valor" el Servicio Canario de Salud y sus profesionales: "Nos han elegido como posible zona de referencia para una emergencia que abordaría lo que sería la costa oeste africana, la macaronesia y parte de la costa europea".

De este modo, ha precisado Goya, el Hospital Universitario de Canarias y el Hospital de La Candelaria, en la isla de Tenerife, así como el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y Salvamento Marítimo en la isla, serían quienes prestasen colaboración desde la asistencia al rescate hasta la prestación de servicios sanitarios.

Así, este lunes, una delegación de la NASA, liderada por el director médico James D. Polk, ha recorrido las instalaciones del HUC para valorar sus medios, así como su capacidad de respuesta, interesándose especialmente por la cámara hiperbárica, los servicios de traumatología, de radiodiagnóstico y las unidades de críticos.

"Ya hemos girmado un acuerdo de colaboración. Ellos, en el día de hoy, realizarán la visita y harán, en consecuencia, todos los requerimientos necesarios de cara a esa futura posibilidad", ha indicado Goya, que ha precisado cómo, en el programa Artemis, la NASA prevé realizar nueve misiones y que en su mayoría "la llegada a tierra se producirá en la costa atlántica, por lo que Canarias sería su centro de referencia en esos casos".