Rockstar Games confirma una filtración de datos atribuida por el grupo ShinyHunters, que amenaza con publicarlos

El grupo de ciberdelincuentes ShinyHunters asegura haber vulnerado los servidores en la nube de la compañía videojuegos Rockstar Games accediendo a sus datos internos y solicitando un rescate a cambio de no hacerlos públicos, una filtración confirmada por la propia desarrolladora.

La compañía a cargo del desarrollo de títulos como Grand Theft Auto VI ha confirmado que se ha accedido a "una cantidad limitada de información no relevante de la empresa", en relación a una filtración de datos de terceros.

Así lo ha compartido un portavoz de Rockstar Games en declaraciones al medio Kotaku, quien ha asegurado que este incidente no tiene "ningún impacto" en la organización, así como tampoco afectará a los jugadores.

La filtración de datos se dio a conocer inicialmente este sábado 11 de abril, cuando el grupo de 'hackers' ShinyHunters comunicó en la 'dark web' haber obtenido acceso a los servidores de Rockstar y, con ello, robar datos internos, como han recogido medios como Cybersec Guru y Hackread, quienes han accedido al comunicado.

Concretamente, los ciberdelincuentes indicaron que habían comprometido las instancias de Rockstar en Snowflake, el servicio de alojamiento en la nube que utiliza la desarrolladora, aprovechándose de Anodot.com, una plataforma de análisis de datos que ayuda a las empresas a monitorizar sus métricas de negocio, también utilizada por la compañía de videojuegos.

Así, aunque el grupo de 'hackers' no ha especificado qué datos ha obtenido ni la cantidad, ha amenazado a Rockstar Games con filtrar públicamente esta información robada si no paga un rescate antes de este martes 14 de abril, además de ocasionar "varios problemas digitales molestos".

Se ha de tener en cuenta que recientemente se informó de un incidente de seguridad en la plataforma de integración de terceros Anodot, que provocó ataques de robo de datos a clientes de Snowflake, como recogió entonces Bleeping Computer.

Con todo ello, también cabe recordar que el grupo ShinyHunters ya ha atacado a otras empresas relevantes como Pornhub, Microsoft, Ticketmaster, Cisco y Wattpad, entre otras, extorsionándolas a cambio de datos robados.

Además, Rockstar Games ya fue víctima de una filtración de gran alcance que expuso unos 90 vídeos del próximo Grand Theft Auto en 2022, a causa de un acceso no autorizado a su red. Asimismo, también sufrió una filtración en diciembre de 2023, por la que se vio en la necesidad de adelantar la publicación de su primer trailer de GTA VI.