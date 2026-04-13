Renuncia al Congreso de EEUU el demócrata Swalwell tras acusaciones de supuesta violación y conducta inapropiada

El congresista demócrata Eric Swalwell ha anunciado este lunes que renunciará a su escaño en el Congreso de Estados Unidos, poco después de que cuatro mujeres lo hayan acusado de supuesta violación y conducta sexual inapropiada a menos de siete meses de las elecciones a la Gobernación del estado de California, donde se posicionaba como uno de los grandes contendientes para suceder al actual ocupante del cargo, el también demócrata Gavin Newsom.

"Expulsar a cualquier miembro del Congreso sin el debido proceso, a los pocos días de que se formule una acusación, es incorrecto", ha defendido Swalwell en un comunicado en el cual ha manifestado ser consciente de "los intentos de someter a votación una expulsión inmediata" contra él "y otros miembros", por lo que, a renglón seguido, ha anunciado su "intención de renunciar" a su "escaño en el Congreso".

Esta decisión llega un día después de que el demócrata informara de la suspensión de su campaña a gobernador, en un mensaje publicado a través de sus redes sociales en el cual avanzaba que lucharía contra las "graves y falsas acusaciones" que se "han vertido" en su contra. También con posterioridad a la apertura, por parte del Comité de Ética de la Cámara de Representantes, de una investigación al calor de esas mismas acusaciones.

"Pido sinceras disculpas a mi familia, a mi equipo y a mis electores por los errores de juicio que he cometido en el pasado. Lucharé contra la grave y falsa acusación que se ha vertido contra mí. Sin embargo, debo asumir la responsabilidad de los errores que cometí", ha señalado Swalwell en ese mismo mensaje.

Una exempleada del congresista aseguró que el demócrata la violó en dos ocasiones, la primera en 2019 y la segunda en 2024; mientras que otras tres mujeres alegaron a la cadena CNN diversos tipos de conducta sexual inapropiada, incluidos mensajes explícitos no solicitados o fotografías desnudo.

Estas acusaciones, calificadas en varias ocasiones por Swalwell de "falsas", provocaron que su campaña fuera retirada de la principal plataforma de recaudación de fondos del Partido Demócrata, a la par que destacados miembros de la formación política, como el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, retiraran su apoyo instándole a que abandonara la contienda.