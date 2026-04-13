Agencias

Pakistán asegura que el diálogo entre EE. UU. e Irán continúa pese a un parón temporal

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Islamabad, 13 abr (EFE).- Las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán avanzan en la "dirección correcta" pese a un estancamiento temporal por las diferencias en los últimos puntos de la negociación, aseguraron este lunes fuentes del Gobierno paquistaní.

"Las conversaciones no han terminado. Podemos decir que atraviesan un punto muerto, pero no han concluido. Ambas partes han acordado la mayoría de los puntos presentados por cada lado y solo quedan uno o dos pendientes. El proceso avanza en la dirección correcta", aseguró la fuente bajo condición de anonimato. EFE

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