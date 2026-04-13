Meloni confía en que León XIV siga fomentando la resolución de conflictos y la paz

Roma, 13 abr (EFE).- La presidenta del Gobierno italiano, Giorgia Meloni, confía en que el papa "fomente la resolución de conflictos y el retorno de la paz" en un mensaje difundido este lunes con motivo del viaje del pontífice a África y que llega tras las críticas del presidente de EE.UU., Donald Trump, contra León XIV.

"Que el ministerio del Santo Padre fomente la resolución de conflictos y el retorno de la paz, tanto interna como entre las naciones, siguiendo el camino trazado por sus predecesores, y brinde apoyo y consuelo a las comunidades cristianas que encontrará durante su viaje", afirma Meloni.

El mensaje de Meloni no hace mención ni referencia alguna a las palabras de Trump contra León XIV, de quien ha dicho que es "débil con el crimen" y "terrible en política exterior", entre otras críticas.

La presidenta del Ejecutivo italiano expresa al papa su "sincero agradecimiento" y sus "mejores deseos para el éxito de su viaje apostólico, que lo llevará a África por primera vez e incluirá visitas a cuatro países: Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.

"Italia continuará contribuyendo a la construcción de un nuevo modelo de cooperación con el continente africano y apoyando la paz, el desarrollo y el bienestar de sus pueblos", concluye la mandataria.

Trump ha escrito en su red Truth Social que "el papa León es DÉBIL con el crimen y terrible en política exterior" y le ha conminado a "concentrarse en ser un gran papa, no un político", porque "está perjudicando a la Iglesia católica".

Horas después, Trump ha publicado una imagen, que parece ser creada por inteligencia artificial, en la que se muestra encarnando a la figura de Jesucristo y aparentemente sanando a un enfermo postrado en una cama.

En su casi primer año de pontificado, León XIV ha hecho, siempre desde un estilo cauto y prudente, numerosos llamamientos a la paz y a la resolución de los conflictos mediante el diálogo y la negociación.

El pasado sábado, en el Vaticano, instó a los gobernantes del mundo a contener toda "exhibición de fuerza" y a "sentarse en mesas de diálogo y mediación" y, aunque no mencionó casos concretos, ese mensaje coincidió con las negociaciones de EE.UU. e Irán en Pakistán. EFE