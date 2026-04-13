Aumentan un 30% las notificaciones a la AEMPS por efectos no deseados en cosméticos, con un total de 117 en 2025

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado de que, a lo largo de 2025, recibió 117 notificaciones válidas por efectos no deseados de productos cosméticos, lo que supone un aumento del 30 por ciento respecto al año anterior, aunque ha precisado que el 68 por ciento no fueron graves, frente al 54 por ciento de 2024.

Así se desprende del 'Informe Anual sobre Cosmetovigilancia', que el organismo adscrito al Ministerio de Sanidad ha publicado este lunes. Según ha detallado en un comunicado, el aumento en el número de notificaciones refleja un dato positivo de la progresiva consolidación del sistema de notificación de productos cosméticos y del portal NotificaCS.

El Sistema Español de Cosmetovigilancia (SECV), que coordina la AEMPS, recibió 143 notificaciones iniciales, de las que pudo realizar una investigación completa en 117 notificaciones válidas que involucraban a 101 productos diferentes. De ellas, el 32 por ciento se consideraron graves, un porcentaje inferior al 36 por ciento registrado el año pasado.

Igual que en años anteriores, los cosméticos destinados al cuidado de la piel fueron los productos con más notificaciones y representaron un 42 por ciento del total. Le siguen los productos para el cuidado del cabello (13%), limpieza de la piel (10%), productos solares (9%) y dentífricos/colutorios (8%).

Entre los efectos no deseados más frecuentes destacan la dermatitis inespecífica, con el 47 por ciento de las notificaciones, la dermatitis alérgica (14%), los síntomas oculares como conjuntivitis (9%), y la dermatitis irritativa (7%).

Además, en el 95 por ciento de los 37 casos graves notificados, el criterio de gravedad establecido fue el de incapacidad funcional temporal o permanente, dato que también permanece estable con respecto al año anterior. Los otros dos casos graves requirieron hospitalización.

PROCEDENCIA DE LAS NOTIFICACIONES

El 54 por ciento de las notificaciones fueron informadas por consumidores; el 30 por ciento, por profesionales sanitarios; y el 16 por ciento, por la industria y asociaciones empresariales.

Para 95 de los 101 productos implicados en las notificaciones se determinó que no suponían un riesgo para la salud de la población general, sino que los efectos no deseados se debían a reacciones particulares relacionadas con características de cada consumidor.

En sus investigaciones, la AEMPS solicitó 54 certificados de liberación de lote de producto cosmético. Hasta la actualidad, los 51 comprobados cumplían con las especificaciones, mientras que los tres restantes se encuentran en proceso de verificación.

En el ámbito europeo, sin contar España, se registraron y notificaron 246 casos de efectos graves no deseados relacionados con productos cosméticos, un 11 por ciento menos que el año anterior.

Estos casos fueron notificados e investigados por cada autoridad competente del Estado miembro donde tuvo lugar el caso y todos ellos han sido incorporados a la base de datos del SECV, con el objetivo de ampliar el soporte epidemiológico para el análisis de tendencias y la detección temprana de riesgos.