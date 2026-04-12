World Vision alerta de que más de 390.000 niños están desplazados por los bombardeos en Líbano: "Cada hora cuenta"

La organización World Vision ha alertado de que más de 390.000 niños se encuentran desplazados por los bombardeos en Líbano y se muestra "profundamente alarmada" por el "recrudecimiento" de los ataques aéreos. Para la directora nacional de la organización en el país "cada hora cuenta".

"Hay que proteger a la infanci, y la comunidad internacional debe actuar ahora para evitar más sufrimiento. Hacemos un llamamiento a todas las partes en conflicto para que reduzcan inmediatamente la tensión y trabajen en pro de una paz duradera, al tiempo que permiten ampliar la ayuda humanitaria y el acceso a ella", ha asegurado Diedrich.

Según la ONG, "esta última escalada está exponiendo a la infancia y familias, que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad, a un riesgo inmediato y creciente de sufrir daños". Por eso, la entidad ha pedido en un comunicado que se reduzcan "inmediatamente" las "hostilidades" entre las partes implicadas y exigen que trabajen "en pro" de una paz duradera.

Asimismo, han reclamado protección para los niños, las familias, los trabajadores sanitarios, los paramédicos y las infraestructuras civiles, apelando al Derecho Internacional Humanitario, y que se garanticen un acceso humanitario seguro y sin obstáculos, especialmente a las zonas de difícil acceso afectadas en Beirut, la Bekaa y el sur del Líbano.

Las autoridades libanesas y los servicios de emergencia han calificado la situación de "catastrófica", explican desde World Vision, quienes aseguran que ha habido 89 personas fallecidas y 700 heridas solo en los ataques aéreos de este jueves, según el Ministerio de Salud Pública.

"La Cruz Roja Libanesa también ha desplegado más de 100 ambulancias por todo el país para atender a los heridos. Esto se suma a un balance ya devastador: desde que comenzó la escalada el 2 de marzo, más de 1.500 personas han perdido la vida, entre ellas al menos 130 niños y niñas, y más de 4.600 han resultado heridas", añaden.