EEUU dice que Irán no asumió un “compromiso” de no buscar armas nucleares en negociaciones

Islamabad, 12 abr (EFE).- El vicepresidente estadounidense, J.D.Vance, aseguró este domingo desde Islamabad que el principal escollo de las negociaciones con Irán por el que no se ha llegado a un acuerdo, pese a estar 21 horas en conversaciones, ha sido que Teherán no ha asumido un "compromiso firme" de no querer buscar un arma nuclear, al menos a largo plazo.

"Necesitamos ver un compromiso firme de que no buscarán un arma nuclear, ni las herramientas que les permitirían obtenerla rápidamente. Ese es el objetivo principal del presidente de Estados Unidos y eso es lo que hemos intentado lograr a través de estas negociaciones. (...) La pregunta es: ¿vemos un compromiso de voluntad por parte de los iraníes de no desarrollar un arma nuclear, no solo ahora ni en dos años, sino a largo plazo? Todavía no lo hemos visto", dijo en una declaración en la capital paquistaní, sede de las negociaciones. EFE

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