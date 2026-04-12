Domingo, 12 de abril de 2026 (2:00 GMT)

IRÁN GUERRA

Islamabad/Teherán- Estados Unidos espera respuesta de Irán a una propuesta de "entendimiento" tras concluir sin un acuerdo la primera ronda en la negociación de paz en Islabamad (Pakistán) por la negativa de Teherán a cejar en sus esfuerzos nucleares, de acuerdo con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, que abandona el país.

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- Teherán ha recobrado cierto ritmo tras la entrada en vigor del alto el fuego hace cinco días, con más vida en las calles pero aun lejos de la normalidad, a pesar de haber recibido el fin de los ataques con gran alivio. (Texto) (Foto)

- Israel continúa su campaña de bombardeos contra el sur del Líbano, en medio del proceso del Gobierno libanés para establecer el monopolio estatal de las armas en todo el territorio nacional, y a la espera de que el martes se inicien en Washington negociaciones directas entre Israel y el Líbano sin la participación de Hizbulá.

- Israel mantiene su ofensiva en el sur del Líbano al tiempo que prosigue sus ataques contra la Franja de Gaza y sus redadas en Cisjordania, operaciones que dejan víctimas a diario. (Texto) (Foto)

- Una nueva flotilla con 70 embarcaciones parte desde Barcelona con destino a Gaza para tratar de romper el bloqueo israelí, en un momento crítico en el Oriente Medio por la guerra en Irán y en medio de tensas relaciones entre España e Israel. (Texto) (Foto) (Video)

- El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, rechazó en entrevista con EFE el uso del estrecho de Ormuz con fines geopolíticos, al tiempo que se mostró esperanzado en que la tregua temporal alcanzada entre EE.UU. e Irán se transforme en una solución que ponga fin a la guerra de forma permanente y normalice el tránsito en la importante vía marítima. Por Ron González. (Texto) (Foto) (Video)

PERÚ ELECCIONES

Lima - Los peruanos acuden a las urnas para elegir a su nuevo presidente para el periodo 2026-2031, así como al Parlamento que volverá a ser bicameral, debido a una reforma constitucional aprobada por los actuales diputados.

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VENEZUELA CRISIS

Caracas.- La mayor coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática, presenta una hoja de ruta para "lograr un proceso electoral libre, transparente y con garantías de legitimidad" en el país.

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EEUU INMIGRACIÓN

Los Ángeles (EE.UU.) - Las hermanas González han pedido al Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, un gesto de clemencia para no enfrentar la pérdida de ambos padres en poco tiempo: su padre está detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a la espera de ser deportado, mientras su madre padece un cáncer cerebral terminal.

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MÉXICO DESAPARECIDOS

Ciudad de México - Activistas organizan una ‘Cascarita por la memoria y contra el olvido’, para visualizar la problemática de los desaparecidos en México y tras el informe de la ONU que ha evidenciado la crisis que vive el país con más de 130.000 personas no localizadas.

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FESTIVAL COACHELLA

Indio (EE.UU.) - Karol G cierra el primer fin de semana del Festival de Coachella en Indio, haciendo historia como la primera artista latina en encabezar el cartel, en una jornada que contará con los colombianos Morat, el DJ británico Fatboy Slim y las españolas de Mëstiza.

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HUNGRÍA ELECCIONES

Budapest - Hungría celebra hoy elecciones legislativas, las más importantes para el país centroeuropeo en muchos años, con el opositor conservador Péter Magyar como principal favorito, según las encuestas, mientras que el primer ministro ultranacionalista y eurocrítico, Viktor Orbán, busca ganar por quinta vez consecutiva.

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PAPA AFRICA (previa)

Ciudad del Vaticano - El papa León XIV emprende este lunes su tercera visita internacional, y también su primer gran viaje decidido personalmente, que le llevará hasta el 23 de abril por Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial para dar importancia a África, esperanza de la iglesia católica. Por Cristina Cabrejas.

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AGENDA INFORMATIVA

América

Lima.- PERÚ ELECCIONES.- Los peruanos acuden a las urnas para elegir a su nuevo presidente para el periodo 2026-2031, así como al Parlamento que volverá a ser bicameral, debido a una reforma constitucional aprobada por los actuales diputados. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO ARTE.- Un mural, un grafiti o una fotografía son suficientes para rescatar la memoria de los mexicanos en Estados Unidos y demostrarle a ese país, marcado por “las deportaciones masivas y la criminalización del migrante”, que “nosotros hemos estado ahí desde antes”, afirma a EFE la artista mexicoestadounidense Alexa Ramírez, quien exhibe su obra en México junto con el colectivo chicano 3B Collective. (Texto) (Foto)

Indio (EE.UU.).- FESTIVAL COACHELLA.- Karol G cierra el primer fin de semana del Festival de Coachella en Indio, haciendo historia como la primera artista latina en encabezar el cartel, en una jornada que contará con los colombianos Morat, el DJ británico Fatboy Slim y las españolas de Mëstiza. (Texto) (Foto)

Tegucigalpa.- HONDURAS ETNIAS.- Los pueblos garífunas (negros) de Honduras que habitan en el Caribe conmemoran el 229 aniversario de la llegada de sus primeros descendientes al país, el 12 de abril de 1797, con actividades cívicas y culturales que se extenderán a ciudades como Tegucigalpa, la capital. (Texto) (Foto) (Vídeo)

7:00 GMT.- Miami.- EEUU TRUMP.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, acude a la velada de artes marciales mixtas UFC 327 en Miami. Kaseya Center.

3:00 GMT.- Ciudad de Panamá.- PANAMÁ WILLIE COLÓN.- Tributo al icónico músico recientemente fallecido Willie Colón interpretando de manera colectiva con trombón su emblemático tema 'La murga de Panamá'. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Europa

Budapest.- HUNGRÍA ELECCIONES.- Hungría celebra hoy elecciones generales, en las que la oposición conservadora espera derrotar al partido Fidesz, del primer ministro ultranacionalista Viktor Orbán, en el poder desde 2010. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Londres.- R.UNIDO TEATRO.- Entrega de los prestigiosos premios de teatro Olivier en el Royal Albert Hall de Londres. (Texto)

Ciudad del Vaticano.- PAPA ÁFRICA.- El papa León XIV emprende este lunes y hasta 23 de abril su tercera visita internacional, pero el primer gran viaje internacional decidido personalmente, que le llevará a Argelia, siguiendo los pasos de San Agustin, y a Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial para dar importancia al continente africano, la esperanza para la Iglesia católica.

Madrid.- PERÚ ELECCIONES.- Más de 200.000 peruanos están habilitados para votar en España, principalmente en los consulados de Madrid y Barcelona, en los comicios generales que celebra Perú este domingo. (Texto) (Foto)

Barcelona.- ISRAEL PALESTINA FLOTILLA.- Una nueva flotilla con 70 embarcaciones parte desde Barcelona con destino a Gaza para tratar de romper el bloqueo israelí, en un momento crítico en el Oriente Medio por la guerra en Irán. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Barcelona.- CÓMIC MODA.- Aunque habitaron épocas distintas y vivieron en mundos opuestos, Louis Vuitton e Yves Saint Laurent son dos "nombres marca" instalados desde hace décadas en el exclusivo coto del "chic francés", dos creadores visionarios que ahora se citan en las librerías con sendas biografías ilustradas sobre su figura y legado. Sergio Andreu.

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O.Medio y África

Trípoli.- LIBIA JUSTICIA.- Vista sobre la masacre de la prisión libia de Abu Salim de 1996 durante el régimen de Muamar Gadafi, uno de los casos más sensibles en la historia del país magrebí que dejó más de 1.200 presos muertos.

Cotonú.- BENÍN ELECCIONES.- Elecciones presidenciales de Benín, en las que se postula como favorito al ministro de Economía y Finanzas, Romuald Wadagni, candidato de la coalición oficialista del presidente Patrice Talon, quién no optará por la reelección tras agotar sus dos mandatos. (Texto)(Foto) (Vídeo)

Asia

Nueva Delhi.- INDIA DEFENSA.- La India programa varias posibles pruebas de misiles en la Bahía de Bengala con un alcance proyectado de 1.550 kilómetros.

Seúl.- COREA DEL SUR POLONIA.- El primer ministro polaco, Donald Tusk, inicia una visita de Estado en Corea del Sur este domingo en la que tiene prevista una cumbre con el mandatario surcoreano Lee Jae-myung, en medio de las crecientes exportaciones de defensa de Seúl al país europeo.

Pekín.- CHINA TAIWÁN.- La presidenta del principal partido de la oposición de Taiwán, Cheng Li-wun, concluye su visita a China tras reunirse con el presidente del gigante asiático, Xi Jinping, y llamar al diálogo durante la primera visita de un líder del Kuomintang en una década. (Texto)

Tokio.- JAPÓN EEUU.- Se cumplen treinta años de la firma del polémico acuerdo entre Estados Unidos y Japón para trasladar la base militar estadounidense de Futenma a la bahía okinawense de Henoko, con gran oposición de la población y las autoridades locales, que pide que la base se traslade fuera de la prefectura y le sigan otras instalaciones.

Redacción EFE Internacional

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